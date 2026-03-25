סגן יו"ר הכנסת, ח"כ אליהו רביבו, שיגר היום (רביעי) מכתב דחוף לראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו, ובו דרישה חד-משמעית להדיח לאלתר את זיו אגמון, דובר ראש הממשלה וממלא מקום ראש הסגל.

הדרישה מגיעה בעקבות תחקיר שפרסם העיתונאי עמית סגל, בו הוצגו ציטוטים המיוחסים לאגמון הכוללים, על פי הדיווח, אמירות פוגעניות, משפילות ואף גזעניות המופנות כלפי יוצאי עדות המזרח, כלפי תנועת הליכוד ובוחריה, ואף כלפי ח"כ רביבו באופן אישי.

רביבו, שחתם על המכתב גם בתפקידו כיו"ר קבוצת הידידות ישראל-מרוקו, הבהיר כי הדברים המיוחסים לאגמון פוגעים בליבת קהל הבוחרים של הליכוד.

"מרבית בוחרי הליכוד לאורך השנים הם מזרחים מסורתיים ועממיים", כתב רביבו במכתבו, והוסיף כי מאז הפרסום הוא מוצף בתגובות של תומכים המביעים זעזוע עמוק מהדברים.

במכתבו הדגיש חבר הכנסת כי הוא סמוך ובטוח שראש הממשלה נתניהו מתנער מהאמירות הקשות, אך דרש לפעול באופן מיידי להדיחו לאלתר משלל תפקידיו.

בהקלטות נשמע אגמון מתבטא באופן פוגעני כלפי יוצאי עדות המזרח: "עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. מאפריקה. בבון זה קוף". הוא לא עצר שם ותקף אישית חברי כנסת ממפלגתו: "ואטורי זה בבון, רביבו מרוקאי מפגר. אלי דלל כלומניק. חבל שאי אפשר לשריין את כל הרשימה ולגמור את הפריימריז".

הוא לא חסך בביקורת גם מראש הממשלה עצמו: "ביבי סיים. השאלה אם תישאר מדינה. הוא חייב ללכת הביתה... מדינה גמורה".

הוא אף התייחס לבנו של רה"מ, יאיר נתניהו: "יאיר הגיע למשרד החוץ והכריח את אלי כהן להוציא לו דרכון דיפלומטי, למרות שאין לזה שום הצדקה". גם על רעיית רה"מ אמר: "חברות הכנסת הטיפשות מבינות מול שרה שרק חנופה עובדת".

על מפלגת ש"ס הוא אמר: "ש"ס - רק לקחת כסף הם יודעים המפלגה הזאת".

מאוחר יותר הוא מסר: "אני לא מתכוון להתייחס לכל דברי הבלע שיוחסו לי הערב, אבל על דבר אחד לא יכולתי לעבור בשתיקה. כל מי שמכיר אותי ואת עבודתי עם ראש הממשלה יודע היטב שהמילים שיוחסו לי לכאורה בקשר לעדות המזרח הן ממני והלאה, ולא רק מהסיבה שחלק גדול ממשפחתי יוצאי עדות המזרח ומרוקו. נעשה לי כאן עוול של ממש".