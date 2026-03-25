תיעוד מחיסול החולייה דובר צה"ל

צה"ל פרסם הבוקר (רביעי) תיעוד של סגירת מעגל מהירה וקטלנית נגד חוליית טרור של חיזבאללה בדרום לבנון.

במהלך הלילה, זיהו כלי טיס של חיל האוויר חוליית מחבלים שביצעה שיגורי רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב להרחבת רצועת האבטחה.

מיד עם הזיהוי, הוכוונו כלי הטיס לעבר החולייה וביצעו תקיפה מדויקת שחיסלה את המחבלים. מדובר צה"ל נמסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו באירוע.

מדובר בחלק ממאמץ מתמשך של צה"ל ל"ציד משגרים" ומחבלים הפועלים בדרום לבנון.

בצה"ל מבהירים כי הצבא "ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".