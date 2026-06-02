נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות אתמול (שני) את ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך שיחה טלפונית חריגה, שכללה שימוש בבוטות מילולית רבה. כך דיווח אתר החדשות "אקסיוס" מפי שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף שעודכן בפרטים.

הרקע לעימות היה כוונתה של ישראל לתקוף בביירות, מהלך שגרר איום איראני לנטוש את המשא ומתן עם וושינגטון.

לפי הדיווח ב"אקסיוס", במהלך השיחה בלם הנשיא האמריקני את התוכנית הישראלית לתקוף בביירות והבהיר לנתניהו כי מימוש איומיו יבודד את ישראל ברחבי העולם. המקורות ציינו כי טראמפ אף האשים את נתניהו בכפיות טובה והזכיר את התמיכה שהביע בו בנוגע לבקשת החנינה שלו, כשהוא טוען כי סייע לו להימנע ממאסר.

"טראמפ אמר לנתניהו: אתה משוגע. היית בכלא אם לא אני. כולם שונאים אותך עכשיו. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה", סיכם אחד הבכירים האמריקנים את חילופי הדברים. מקור נוסף מסר כי טראמפ היה עצבני ובשלב מסוים צעק: "מה לעזאזל אתה עושה?".

לפי המקורות, אף שטראמפ מודע לירי של חיזבאללה ותומך בזכותה של ישראל להגנה עצמית, הוא חש כי נתניהו מוביל להסלמה לא פרופורציונלית, המאיימת על המגעים המדיניים עם איראן. בכיר אמריקני הגדיר את השיחה כאחת הגרועות ביותר בין שני המנהיגים מאז חזרתו של טראמפ לתפקיד בינואר 2025.

בתום השיחה פרסם טראמפ ברשת Truth Social כי המגעים עם איראן נמשכים בקצב מהיר, ובהמשך פרסם פוסט נוסף שבו הודה לנתניהו על ביטול התקיפה בביירות.

מנגד, נתניהו פרסם הצהרה לפיה הבהיר לטראמפ כי ישראל תתקוף בביירות אם ירי חיזבאללה לא ייפסק, והדגיש כי "עמדתנו נותרה זהה".

עם זאת, הבכיר האמריקני השני טען בפני "אקסיוס" כי בפועל טראמפ "שתל" את נתניהו בשיחה, וכי ראש הממשלה השיב לו: "אוקיי, אוקיי, רק תוודא שהכל יטופל".

לשכת ראש הממשלה בחרה שלא להגיב לדיווח.