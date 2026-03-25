בנו של האדמו"ר מביאלה בית שמש, המתגורר בלונדון, הותקף השבוע יחד עם אשתו ותינוקם באזור מוסלמי ברובו, כחצי שעת נסיעה מהשכונה החרדית.

התוקף ירק עליו, קילל, צעק קריאות גנאי ואיים לרצוח אותו ו"את כל היהודים", כלשונו.

האירוע התרחש כשהמשפחה שהתה מחוץ לשכונה החרדית. האשה מיהרה להיכנס לחנות מקומית והזעיקה משטרה.

בעל החנות יצא החוצה, הרחיק את התוקף ואמר לו: "תלך מפה, את הדברים שלך אל תעשה פה". התוקף התרחק, לא לפני שהוא קילל ואיים שוב לרצוח את היהודים.

בני המשפחה המתינו למונית שתיקח אותם ולא המתינו למשטרה. כשהגיעו לביתם, הם הגישו תלונה. שוטרים הגיעו לגבות עדות, והודיעו כי הם לוקחים את העניין ברצינות, בוודאי על רקע המתקפות האנטישמיות והמלחמה באיראן.

השוטרים הבטיחו לבדוק במצלמות אבטחה במקום, ואם יצליחו לאתר את התוקף - יזמנו את ההורים לתת עדות נוספת.

בקהילה החרדית משבחים את המשטרה שלקחה את העניין ברצינות, ומקווים שהאיש ייתפס ויעמוד לדין.