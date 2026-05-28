המוזיאון הבריטי עורר סערה ציבורית לאחר שביטל באופן פתאומי הרצאה אקדמית שהתמקדה בהיסטוריה יהודית עתיקה, כך דיווח אתר JNS.

פול קולינס, הממונה על מחלקת המזרח התיכון במוסד, היה אמור למסור היום (חמישי) הרצאה בנושא "ישראל ויהודה העתיקה במוזיאון הבריטי" כחלק מחודש התרבות היהודית של המוזיאון.

אתמול פורסמה הודעת ביטול קצרה באתר האינטרנט של המוזיאון בה נכתב: "שימו לב שאירוע זה נדחה. אנו מתנצלים על כל אי הנוחות".

תיאור ביטול ההרצאה כאירוע שגרתי על ידי המוזיאון התגלה כשקרי על ידי דייוויד וולפסון, חבר בבית הלורדים ויהודי אורתודוקסי, אשר פרסם צילום מסך של דואר אלקטרוני פנימי שנשלח על ידי משרד הכרטיסים של המוזיאון, וציין במפורש סיכונים ביטחוניים כגורם לביטול.

בהודעה נכתב: "מידע חשוב על ההזמנה שלך, עקב חששות ביטחוניים, ההרצאה בנושא ישראל ויהודה העתיקה במוזיאון הבריטי ביום חמישי 28 במאי נדחתה. אנו מתנצלים על כל אי הנוחות".

וולפסון, תקף את ההחלטה והזהיר מפני השלכות הכניעה לאיומים חיצוניים במוסדות אשר מתוקצבים על ידי הממשלה. לדבריו "אם מוסדות הממומנים על ידי הציבור אינם יכולים לארח אירועים כאלה מבלי להתקפל בפני לחץ, עולות שאלות רציניות לגבי המימון הזה".

בעקבות חשיפתו של וולפסון הודה המוזיאון הבריטי כי ביטול ההרצאה התרחש בקבות מידע שהתקבל לפיו חלק משמעותי מהנרשמים היו מוחים שתכננו לשבש את קיום ההרצאה.

אלכס גנדלר, דובר שגרירות ישראל בלונדון, הביע מחאה על החלטת מנהלי המוזיאון: "זה מביש שאמיתות היסטוריות ואקדמיות מושתקות על ידי קמפיין לחץ גרוטסקי ואלים. אלו שצריכים להשתתק אלה הפושעים האלימים".

מייקל דיקסון, מנכ"ל StandWithUs ישראל, הצהיר: "ההיסטוריה היהודית תחת מתקפה של קיצוניים. המוזיאון הבריטי - אחד המוזיאונים המפורסמים בעולם, שנוסד ב-1753 - נכנע להם".

האירוע מתרחש על רקע עלייה חדה באנטישמיות בבריטניה. באחרונה נדקרו על רקע אנטימי שני חרדים בגולדרס גרין, ימים ספורים לאחר שגבר יהודי אחר הותקף באותה שכונה לאחר שעובר אורח שמע אותו מדבר עברית במרחב הציבורי.