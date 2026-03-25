החדר שנפגע בקריית שמונה דוברות

נס גדול התרחש לפנות בוקר (רביעי) בקריית שמונה, כאשר חייו של ילד בן 5 ניצלו בזכות תושייתם והחלטתם הנכונה של הוריו.

כתוצאה מנפילת רקטה סמוכה, נגרם נזק לבית מגורים בעיר. הדף הפיצוץ העז הוביל להתנפצות חלון הזכוכית בחדר הילדים.

בסרטון שפרסמה דוברות העירייה, ניתן לראות כיצד רסיסי זכוכית נחתו היישר על מיטת הילד, ואחד מהם אף נחת על הכרית עליה הוא ישן מדי לילה.

חייו של הילד ניצלו הודות להחלטת הוריו להעבירו לישון במרחב המוגן עוד טרם נשמעה האזעקה, מחשש לירי רקטות. בכך, נמנע אסון כבד שהיה עלול להתרחש אילו הילד היה ישן במיטתו הרגילה בזמן הפיצוץ.

דובר עיריית קריית שמונה, דורון שנפר, אמר בזירה: "זו המציאות של תושבי קריית שמונה, זו המציאות של ילדי קריית שמונה, כל יום נס חדש וחשוב שכולם יידעו איך חיים פה ילדי ותושבי קריית שמונה".