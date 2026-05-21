ראש עיריית בית שמש לשעבר ותושבת קריית שמונה עליזה בלוך מתחה ביקורת על החלטת המשרד לשירותי דת להחליף את יו"ר המועצה הדתית יצחק קקון. לדבריה, מדובר בהחלטה שפוגעת בתושבי העיר במקום לסייע להם בתקופה מורכבת.

בלוך אמרה, "ככה נראה ניתוק. במקום להקל או לעזור לתושבי העיר החלטה מלמעלה של משרד הדתות להפסיק את תפקודו של ראש המועצה הדתית היא טעות גם במהות וגם בפרקטיקה".

עוד הוסיפה, "הפעולה הנוכחית היא הדבר האחרון שאנשי העיר צריכים".

כזכור, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שלח מכתב חריף לשר המשפטים והדתות יריב לוין בדרישה לעצור את הדחתו של יו"ר המועצה הדתית בקריית שמונה, הרב יצחק קקון, המכהן בתפקידו למעלה משני עשורים. במכתבו כתב סמוטריץ' כי מדובר ב"החלטה תמוהה ומקוממת", והוסיף כי "מדובר בשערורייה שאין למעלה ממנה".

לדברי סמוטריץ', דווקא בתקופה שבה יישובי הצפון מתמודדים עם לחימה ממושכת, אובדן וחוסר ודאות, אין מקום לערער את היציבות הקהילתית והדתית בעיר. הוא הדגיש כי יש להימנע מצעדים שעלולים לפגוע בחוסן הציבורי של תושבי קריית שמונה.