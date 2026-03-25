הצעת חוק עונש מוות למחבלים, אחת מיוזמות הדגל של מפלגת 'עוצמה יהודית', תגיע בשבוע הבא לישורת האחרונה במליאת הכנסת להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, זאת לאחר שאמש אישרה הוועדה לביטחון לאומי, בראשות ח"כ צביקה פוגל, את נוסח החוק הסופי.

אולם, הדרך לאישורו בספר החוקים רצופה מכשולים פוליטיים. במפלגת 'ישראל ביתנו' של אביגדור ליברמן, שתומכת עקרונית ברעיון החוק, הציבו תנאי לתמיכתם: התייצבותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במליאה והצבעתו האישית בעד החוק.

"אי אפשר שעל חוק כה משמעותי ראש הממשלה יתחמק", אמר ח"כ עודד פורר, שמוביל חקיקה דומה כבר שנים אך הסתייג מנוסח החוק הנוכחי של בן גביר.

חשיבות התמיכה של 'ישראל ביתנו' קריטית, שכן חלק מחברי הכנסת החרדים צפויים להימנע מהצבעה, מה שעלול להותיר לקואליציה רוב מצומצם ואפשרות להפלת החוק על ידי האופוזיציה.

לפי נוסח ההצעה, מחבל שגרם במכוון למותו של אדם במסגרת מעשה טרור יהיה צפוי לעונש מוות או מאסר עולם בלבד. עוד נקבע כי גזר דין מוות יבוצע בתוך 90 ימים, באמצעות תלייה, וללא אפשרות לחנינה.

עו"ד עידו בן יצחק, יועמ"ש הוועדה, ציין כי היעדר אפשרות החנינה מנוגד לאמנות בינלאומיות ועלול להציב קשיים משפטיים משמעותיים מול בג"ץ.

בעוד גורמים מעריכים כי החוק של 'עוצמה יהודית' ייתקל במכשולים חוקתיים, נטען כי הצעתו המקבילה של ח"כ פורר היא בעלת היתכנות גבוהה יותר לעבור את המבחן המשפטי.