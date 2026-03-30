בן גביר מרים כוסית ללא קרדיט

דקות ספורות לאחר שהסתיים הדיון הסוער במליאת הכנסת והחוק לעונש מוות למחבלים אושר סופית בקריאה שנייה ושלישית, התפנו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברי סיעת 'עוצמה יהודית' לחגיגת אישור החוק.

בתיעוד שהופץ נראה השר בן גביר כשהוא מניף כוס לחיים יחד עם חברי כנסת ממפלגתו, במפגן של שביעות רצון מהישג החקיקה המרכזי שקידמו.

בשיחה עם הנוכחים אמר בן גביר: "שנוציא מחבלים להורג כמה שיותר".

החוק, שעבר ברוב של 62 תומכים מול 48 מתנגדים, קובע כאמור כי עונש המוות יהפוך לכלי יישומי ואקטיבי, כאשר ביהודה ושומרון הוא יהיה "ברירת המחדל" בעבירות רצח בנסיבות טרור. האישור סולל את הדרך ליישום ענישה שלא נראתה בישראל מאז הוצאתו להורג של אדולף אייכמן.

עוד נקבע כי לא תינתן אפשרות לחנינה או להקלה בעונש, וכי גזר הדין יבוצע בתלייה בתוך 90 ימים מרגע שהפך לחלוט, כאשר ראש הממשלה יוכל לבקש עיכוב ביצוע במקרים מיוחדים לתקופה מוגבלת.

החוק כולל גם תיקונים נלווים, בהם איסור על שחרור מחבלים שנידונו למוות, הסדרת תנאי החזקתם בכלא, ומתן זכות לנפגעי עבירה לקבל עדכון על מועד ביצוע גזר הדין.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי מטרת החוק היא להגביר את ההרתעה, על רקע ההערכה כי עונש מאסר עולם אינו מרתיע דיו מחבלים, בין היתר בשל אפשרות לשחרור בעסקאות עתידיות.