‏על רקע האזעקות והמתיחות הביטחונית, 40 עולים חדשים מצפון אמריקה הגיעו היום (רביעי) לישראל ויחגגו את חג הפסח הקרוב לראשונה כאזרחים ישראלים.

העלייה בוצעה בסיוע ארגון "נפש בנפש" ובשיתוף משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית וגורמים נוספים.

את העולים קיבלו בשדה התעופה שר העלייה והקליטה אופיר סופר, מנכ"ל הארגון הרב יהושע פס ויו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל.

הקבוצה כוללת עולים מארה"ב וקנדה בגילים שונים - מהעולה הצעירה בת 21 ועד המבוגר בן 96. הם צפויים להשתקע בערים שונות ברחבי הארץ, בהן תל אביב, ירושלים, חיפה, אשדוד, הרצליה ועוד.

בנוסף, 15 עולים נוספים שכבר שהו בישראל הסדירו היום את מעמדם וקיבלו תעודת זהות, כך שבסך הכול נקלטו ביום אחד 40 עולים חדשים מצפון אמריקה.

לפי נתוני משרד העלייה והקליטה ו"נפש בנפש", מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" הגיעו לישראל יותר מ-130 עולים מארה"ב וקנדה. מתחילת שנת 2026 כולה עלו כ-500 עולים, ובחודש הקרוב צפויים להצטרף עוד כ-110.

השר סופר אמר: "עלייתם הבלתי פוסקת של יהודים שבוחרים להגיע, גם בין מטחי הטילים ותוך מאמץ גדול, היא חיזוק משמעותי למדינת ישראל. המלחמה ההיסטורית וההישגים הגדולים של צה"ל מקרינים תחושת ניצחון ליהודי העולם, שבוחרים לעשות עלייה ולהיות חלק ממדינת ישראל ערב חג הפסח. התמונות של העולים מעניקות כוח רב ללוחמים בחזית ולאזרחים בעורף".

הרב יהושע פס הוסיף: "לקראת חג הפסח, הבחירה לעלות לישראל היא הביטוי החזק ביותר של חירות יהודית בעת הזו. דווקא מול אתגרים ביטחוניים, העולים החדשים בוחרים להיות כאן; לבנות, להשתלב ולחזק את מדינת ישראל מבפנים. זהו רגע שממחיש את עוצמת הקשר בין העם היהודי למדינתו ואת החוסן שממשיך להוביל אותנו קדימה, גם במציאות הבטחונית הנוכחית".

יו"ר הסוכנות היהודית, אלוף (במיל') דורון אלמוג, אמר: "דווקא בימים מורכבים של כאב ואי־ודאות, הבחירה לעלות לישראל היא ביטוי עוצמתי לקשר העמוק בין העם היהודי למדינתו. כל עולה שמגיע כעת מביא איתו לא רק תקווה אישית, אלא גם חיזוק לאומי ורוח של שותפות. לקראת חג הפסח, כשהם חוגגים כאן לראשונה כאזרחים ישראלים, נטענות מילות ההגדה 'בדמייך חיי’', במשמעות עמוקה במיוחד. מתוך הקושי, החיים כאן ממשיכים לצמוח. העולים הם סמל לתקווה, להתחדשות ולכוח שלנו לבחור בעתיד משותף".

חגואל חתם: "בזמן שכאן נשמעות אזעקות ואנשים יורדים למקלטים, אתם בחרתם לארוז את החיים ולעלות לישראל. לא מתוך נוחות, אלא מתוך שליחות, מתוך אמונה, מתוך ציונות חיה ונושמת. זהו רגע של חיבור עמוק לעם, לארץ ולסיפור משותף שנמשך דורות. והפעם, סביב שולחן הסדר, לא תצטרכו לומר בשנה הבאה בירושלים, אתם כבר כאן".