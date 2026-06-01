מנכ"לית משרד העלייה והקליטה, דגנית סנקר לנגה, מתארחת בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס MEDEX בניו ג'רזי ומספרת על הרופאים שמוותרים על משכורות עתק בארה"ב לטובת שליחות ציונית בנגב ובגליל.

לדבריה, האתגר הגדול הניצב לפתחו של משרד העלייה והקליטה בעולם הרפואה אינו מסתכם רק ביצירת עניין ראשוני או בהעלאת מפלס הציונות בקרב רופאי התפוצות. המכשול האמיתי, כפי שמסמנים גורמי המקצוע מזה שנים, היה מאז ומתמיד שלב הקליטה המעשית בארץ וההתנגשות הכואבת עם הביורוקרטיה המקומית.

היא מציינת כי בעבר רופאים מומחים שהחזיקו במשרות בכירות וניהלו מחלקות שלמות בארצות הברית, מצאו את עצמם בעבר ממתינים חודשים ארוכים, ולעיתים שנים, רק כדי לקבל את החותמת הרשמית המאשרת להם לגעת במטופל בישראל.

כדי לפתור את הכשל הזה מהיסוד, פיתח המשרד מודל עבודה חדשני ומדורג שנועד ללוות את העולה עוד בטרם ארז את המזוודה הראשונה.

השינוי התפיסתי העמוק שמוביל המשרד מעביר את מרכז הכובד המנהלתי אל מעבר לאוקיינוס, מתוך הבנה כי הדרך הנכונה ביותר לקלוט רופא מומחה היא להביא אותו אל שערי נמל התעופה בן גוריון כשהוא כבר מצויד בכל הכלים המקצועיים הנדרשים לעבודה מיידית. "הרעיון הוא לקצר את תהליך הקליטה, שהוא קשה לכל אחד, אבל בטח ובטח למי שמגיע לעולם הרפואה".

התוצאה הישירה של המאמץ המרוכז הזה היא מסלול ירוק ומהיר עבור אנשי הרפואה. אם בעבר העלייה הייתה הימור מקצועי וכלכלי כבד, הרי שכיום התהליך הופך למעבר תעסוקתי מתוכנן ומאובטח לפרטי פרטים. הרופאים המגיעים לכנס בניו ג'רזי אינם מסתפקים בשמיעת הרצאות או באיסוף עלונים, אלא עוברים "שרשרת חיול" מקצועית שלמה הכוללת הגשת קורות חיים, בדיקת מסמכים רפואיים, אימות הסמכות והתאמה ישירה למשרות פתוחות במרכזים הרפואיים בישראל.

כאשר היא נשאלת האם התהליך מגיע לרמת מוכנות שבה העולים מתקבלים למקום עבודתם העתידי עוד לפני שהם עולים על המטוס, משיבה המנכ"לית בחיוב. "הם יכולים להתחיל לעבוד שבוע אחרי שהם מגיעים לישראל".

ההתמקדות של המשרד בהסרת החסמים התעסוקתיים אינה מקרית, אלא נשענת על מחקרי עומק מקיפים שבוצעו בתוך משרד העלייה והקליטה בשנים האחרונות. המחקרים הללו סימנו בבירור את הדאגה הכלכלית והרצון ביציבות תעסוקתית כגורם המשפיע ביותר על הצלחת הקליטה או כישלונה בקרב עולים צעירים.

"מרבית הבעיה היא באמת תעסוקה בקרב צעירים, ומה שמעניין אותם זה מתי אני אוכל להתחיל לפרנס את המשפחה שלי, מתי אני אוכל להתחיל לעבוד ולהיות משמעותי", מדגישה סנקר לנגה. היכולת להבטיח לרופא צעיר כי שבוע בלבד לאחר הגעתו ארצה הוא כבר יעמוד על רגליו, יתפרנס בכבוד ויתרום למערכת הבריאות, היא המפתח שפותח את שער העלייה עבור מאות משפחות איכותיות.

עם זאת, ההחלטה לעזוב את ארצות הברית לטובת ישראל אינה פשוטה, במיוחד כאשר מדובר ברופאים מבוססים הנהנים מרמת חיים גבוהה ומביטחון כלכלי מוחלט. תנאי ההעסקה והשכר של רופאים באזור ניו ג'רזי וניו יורק נחשבים מהגבוהים בעולם, והפער בינם לבין השכר המקביל במערכת הבריאות הישראלית גדול.

כדי לגשר על הפער הכלכלי המובנה הזה, ולתעל את כוח האדם המובחר הזה אל המקומות הזקוקים לו ביותר, גיבשה הממשלה תוכנית תמריצים ומענקים ממוקדת המיועדת לרופאים הבוחרים להתיישב בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל. "אנחנו נותנים גם מענקים למי שמתיישב בנגב ובגליל, בשביל באמת לשפר את שירותי הרפואה שניתנים שם".

היא מסכמת באופטימיות: "אנחנו רואים את המספרים עולים לאט לאט. אנחנו רואים את התמהיל משתנה יותר ויותר. רופאים שמגיעים מדינות מערביות שבהם, כמו שאמרתי, השכר הוא משמעותי מאוד. הם מביאים פרקטיקות חדשות לתוך עולם הרפואה. הם מביאים משהו חדש איתם".

MedEx הוא חלק מתוכנית לאומית רחבה בהובלת משרד העלייה והקליטה, משרד הבריאות, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי וארגון "נפש בנפש" ובשיתוף הסוכנות היהודית.