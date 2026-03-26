זקן המחוקקים בפרלמנט הבריטי, סר אדווארד לי, נשא נאום בבית הנבחרים בעקבות תקרית הצתת האמבולנסים של ארגון הצלה בגולדרס גרין שבלונדון מוקדם יותר השבוע.

בדבריו אמר לי כי במקרים מסוג זה אין למהר ולהטיל אשמה, אלא לפעול לאחדות. לדבריו, ניתן להיות ידידים ביקורתיים של ישראל, אך אין מקום להסתובב עם פנים מכוסות ולקרוא להשמדת ישראל - ולפיכך גם להשמדת העם היהודי.

לי הוסיף כי לדעתו יש אף ללכת צעד נוסף ולהביע מסר חיובי כלפי הקהילה היהודית. "עלינו לומר שאנו אוהבים את העם היהודי, שאנו סבורים שזו קהילת המהגרים המוצלחת ביותר שהייתה אי פעם במדינה הזו. הם מדהימים, ויש להם את תמיכתנו המלאה והמוחלטת, ואנו נגן עליהם בכל הזדמנות", אמר.

חבר הפרלמנט הביע זעזוע בעקבות אירוע הצתת האמבולנסים, ציין כי מתנהלת פעילות נרחבת לאיתור האחראים להצתה, והביע תקווה כי בקרוב תחול התקדמות בחקירה.

אתמול (רביעי) עצרה המשטרה בלונדון שני גברים, בני 45 ו-47, בחשד כי הם עומדים מאחורי הצתת האמבולנסים. הם נלקחו לחקירה על מנת לבדוק מה היה המניע מאחורי ההצתה.

בימים האחרונים הודיע מפקד משטרת לונדון כי החקירה מתנהלת גם סביב האפשרות כי המפגעים פעלו בשליחות איראן, והיו שייכים לארגון איסלאמיסטי קיצוני שכבר ביצע מספר פיגועים באירופה.

גם לאחר המעצרים שביצעה משטרת לונדון של שני הגברים הבריטים, הודיעו ראשי המשטרה כי האבטחה סביב המוסדות היהודיים בלונדון תמשיך להיות גבוהה מהרגיל, גם לאור חג הפסח המתקרב.