צעיר בן 21 ממחוז אסקס שבבריטניה הורשע אתמול בתכנון פיגוע טרור, לאחר שנפל במלכודת שהציב לו שירות הביטחון MI5.

אלפי קולמן מגרייט נוטלי ניסה לרכוש נשק מסוכן סמוי של המודיעין הבריטי בשיחה מוצפנת, ונעצר במקום.

בבית המשפט התגלה כי קולמן החל לצרוך תוכן ניאו-נאצי כבר בגיל 14, והוריד חומרים קיצוניים לאייפד. בהמשך ערך רשימה של חברים לכיתה שכינה בשמות גזעניים או תייג אותם כ"בוגדים בגזע".

התביעה תיארה אותו כמי ש"רתח משנאה מבפנים". בחדרו נמצאו כלי נשק, ממצאים נאציים וחומרי הסתה, וכן מניפסט שבו תיכנן לפגוע בביתו של ראש עיריית לונדון ובמסגד. הוא העריץ את תומאס מאיר, שרצח את חברת הפרלמנט ג'ו קוקס ב-2016.

בחיפוש בדירתו נתפסו 2,500 פאונד במזומן, מצלמות נסתרות ליד המיטה, אבן עם צלב קרס, דגל "השמש השחורה" וספרות קיצונית. בדיקת מחשביו חשפה כי פנה ב-2021 לארגון העליונות הלבנה "Patriotic Alternative" וביקש להצטרף ל"אקטיביזם".

לקראת גיל 17 חיפש באינטרנט מידע על סכינים, מרגמות ונשק, ורשם תסריטי טרור שכללו חטיפת ראש העיר, הטמנת חומר נפץ בכספומט ושימוש בקשתות.

הוא הודה בניסיון להחזיק נשק ותחמושת ובהחזקת עשרה מדריכי טרור, אך הכחיש שהתכוון לבצע פיגוע בפועל. גזר הדין ייקבע ב-8 ביולי.