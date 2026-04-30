בריטניה מעלה את הכוננות מחשש לפיגועים נגד הקהילה היהודית.

ממשלת בריטניה הודיעה כי רמת הכוננות במדינה הועלה לדרגת "חמורה", הדרגה הרביעית מתוך חמש רמות כוננות.

ההחלטה מגיעה בעקבות הדקירה של שלמה רנד ומשה שיין בשכונת גולדרס גרין בלונדון.

שרת הפנים הבריטית, שבאנה מחמוד, אמרה כי "רמת האיום המוגברת תהיה מקור לדאגה עבור רבים, במיוחד בקרב הקהילה היהודית שלנו, שסבלה כל כך הרבה. נעשה כל שביכולתנו כדי להיפטר מהרוע של האנטישמיות בחברה".

היא גם הודיעה כי הממשלה תגדיל את המימון לאבטחת מוסדות יהודיים בבריטניה, בהם בתי כנסת, בתי ספר ומרכזים קהילתיים. היא גם קראה לתושבי בריטניה, במיוחד חברי הקהילה היהודית, לשמור על ערנות.

"היום, רמת האיום הלאומית עלתה ל'חמורה', מה שאומר שפיגוע טרור נחשב סביר מאוד ככל שרמת האיום עולה, אני קוראת לכולם להיות ערניים בזמן שהם מנהלים את חיי היומיום שלהם, ולדווח על כל דאגה שיש להם למשטרה", אמרה מחמוד.

בהודעת הממשלה הבריטית על העלאת רמת הכוננות נמסר כי "רמת איום הטרור בבריטניה עולה מזה זמן, והיא מונעת על ידי עלייה באיום טרור אסלאמיסטי וימין קיצוני רחב יותר מצד יחידים וקבוצות קטנות הממוקמות בבריטניה. רמת האיום המוגברת פירושה שפיגוע סביר מאוד בששת החודשים הקרובים".