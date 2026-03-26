נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר בימים האחרונים למקורביו וליועציו כי הוא נחוש להימנע ממלחמה ממושכת באיראן ושואף להביא לסיום העימות הצבאי כבר בשבועות הקרובים. כך דווח הלילה בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" מפי מקורבים לנשיא. בדיווח צוין כי כחודש לאחר פרוץ הקרבות, טראמפ מאמין כי המלחמה נמצאת בשלביה הסופיים.

לפי הדיווח, הנשיא דוחק באנשי הממשל להיצמד ללוח הזמנים שהציב, שלפיו המבצע צפוי להסתיים בתוך ארבעה עד שישה שבועות. גורמים המעורבים בנושא ציינו כי בבית הלבן כבר מתכננים ועידת פסגה עם מנהיג סין בבייג'ינג באמצע חודש מאי, מתוך ציפייה שהלחימה תסתיים לפני פתיחתה.

עם זאת, בדרגים המקצועיים מודים כי בפני הנשיא לא עומדות אפשרויות קלות לסיום הלחימה, וכי המשא ומתן המדיני נמצא עדיין בשלבים ראשוניים בלבד. בשיחות סגורות הביע טראמפ תסכול מכך שהמלחמה מסיחה את דעתו מנושאים פוליטיים אחרים, בהם הבחירות לקונגרס והידוק חוקי ההגירה.

דוברת הבית הלבן, קרוליין לויט, מסרה כי הנשיא ממוקד בהשגת היעדים הצבאיים וכי "הפוקוס הבלעדי שלו הוא ניצחון". היא הוסיפה אזהרה לטהרן לפיה ארה"ב תכה באיראן "חזק יותר מאי פעם" אם לא יושג הסכם, והדגישה כי הנשיא אינו מבלף ומוכן "לשחרר את הגיהינום".

מוקדם יותר הלילה נשא טראמפ דברים באירוע בוושינגטון והתייחס לשיחות עם איראן. לדבריו, "הם מנהלים משא ומתן, והם רוצים ממש להגיע להסכם, אבל הם מפחדים לומר את זה כי הם חושבים שיהרגו אותם האנשים שלהם. הם גם מפחדים שאנחנו נהרוג אותם".

טראמפ המשיך ואמר כי, "מעולם לא היה ראש מדינה שרצה תפקיד פחות מאשר להיות המנהיג של איראן. אנחנו מקשיבים לחלק מהדברים שהם אומרים. אנחנו שומעים בצורה מאוד ברורה שהם אומרים, 'אני לא רוצה את זה'. אומרים להם - 'היינו רוצים להפוך אותך למנהיג העליון הבא'. הם עונים - 'לא, תודה. אני לא רוצה את זה'".