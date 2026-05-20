בהלה בבית הספר בקריית שמונה דוברות

תלמידים מבית הספר "המגינים" בקרית שמונה תועדו הבוקר (רביעי) כשהם מסתתרים מתחת לשולחנות וצורחים מפחד, בזמן שהאזעקות הופעלו בעיר וביישובי הסביבה.

האזעקות הופעלו בעקבות חשש לחדירת כלי טיס בלתי מאויש באזור. רק בשלב מאוחר יותר התברר לצוותים החינוכיים ולתושבים כי מדובר היה בהתרעת שווא.

האירוע המבהיל התרחש כאשר התלמידים היו לבושים בבגדי לבן חגיגיים, שהוכנו במיוחד לכבוד טקס חג השבועות המתוכנן בבית הספר.

עם הישמע קולות האזעקה, נאלצו הילדים להתפזר במהירות ולמצוא מחסה זמני מתחת לשולחנות שבכיתות הלימוד מאחר והיו רחוקים ממרחב המוגן.

חלק מהילדים צרחו בבהלה ואחרים פרצו בבכי, בעוד שההורים הנוכחים וצוות בית הספר שליוו את הפעילות נותרו חסרי אונים וניסו להרגיע את הילדים.