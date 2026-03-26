אישה כבת 60 ישראלית נהרגה היום (חמישי) בתאונת דרכים קטלנית שאירעה בכביש 505, סמוך ליישוב מעלה אפרים שבשומרון. התאונה הקשה התרחשה בעקבות התנגשות חזיתית בין רכב ישראלי לרכב פלסטיני.

חובשים ופראמדיקים של מד"א, יחד עם כוח רפואה של צה"ל שהוזעק למקום, דיווחו על אישה כבת 60 שנמצאה ללא סימני חיים עם חבלה רב-מערכתית קשה.

לאחר בדיקות רפואיות מקיפות בשטח, נאלצו הצוותים לקבוע את מותה. מזירת התאונה פונו באמצעות מסוק שלושה נפגעים פלסטינים: שני גברים במצב קשה ופצוע נוסף במצב קל.

חובש רפואת חירום במד"א, בלאל עבד אלהאדי, שחזר את המראות הקשים: "כשהגענו למקום ראינו מספר פצועים בדרגות פציעה שונות כשחלקם שוכבים על הכביש וחלקם לכודים ברכב".

הוא הוסיף כי "אחת מהפצועות הייתה מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית, לאחר בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע את מותה. בנוסף, במסוק פונו 2 נפגעים (פלסטינאים) במצב קשה ו-1 במצב קל"

במקביל, לוחמי אש ממרחב שומרון פעלו בזירה לחילוץ הלכודים מתוך כלי הרכב המעוכים. רשף אורי אורבך, מפקד האירוע מטעם כבאות והצלה, מסר: "מדובר בתאונה קשה מאוד עם שלושה מחוסרי הכרה, עם ההגעה ביצעתי הערכת מצב בזירה ולאחר מכן ביצענו את החילוץ תוך שיתוף פעולה עם צוותי הרפואה".