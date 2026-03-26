המשטרה, צה"ל ושב"כ עדכנו הערב (חמישי) באופן רשמי את משפחת שרמן מהיישוב אלון מורה, כי בנם יהודה שרמן נרצח בפיגוע טרור ולא נהרג בתאונת דרכים כפי שנבדק בתחילה.

ממצאי החקירה העלו כי פגיעת הרכב הפלסטיני ברכבו של יהודה הי"ד ביום שבת האחרון הייתה פגיעה מכוונת על רקע לאומני. כוחות הביטחון, שהחלו באיסוף ממצאים מיד לאחר הדיווח הראשוני, העבירו את התיק לאחריות שב"כ והיחידה המרכזית במחוז ש"י לאחר שנתגלו ראיות המחזקות את החשד לפיגוע, והחשוד במעשה הודה בחקירתו במיוחס לו.

משפחת שרמן מסרה בתגובה כי העובדה שמדובר ברצח הייתה ברורה להם מהרגע הראשון, עוד בטרם קביעת מערכת הביטחון. "החקירה מאשרת באופן הברור ביותר את טענתו של דניאל שאמר באופן הברור ביותר מיד לאחר הפיגוע כי יהודה הי"ד נרצח בדם קר על ידי מחבל צמא דם", מסרו בני המשפחה.

בני המשפחה קראו לצה"ל לבוא חשבון לא רק עם המחבל, אלא גם עם סביבתו והכפר שבו בוצע המעשה, "שגיבו ועודדו את הרצח הנפשע".

בהודעתם הדגישו כי בנם מסר את נפשו על ההתיישבות בצפון השומרון בחייו ובמותו, והוסיפו: "נמשיך להתיישב בכל מרחבי ארצנו בקומה זקופה וללא מורא".

האירוע הקשה התרחש במהלך השבת האחרונה, כאשר יהודה בן ה-18 ואחיו דניאל ביצעו סיור ביטחוני רכוב סביב חוות "שובה ישראל" הסמוכה לחומש.

במהלך הסיור, הגיח רכב פלסטיני במהירות גבוהה מהכפר בית עומרין, סטה מנתיבו ופגע בעוצמה ברכב השטח של השניים. מעוצמת הפגיעה נהרג יהודה במקום, ואחיו נפצע באורח בינוני.

בימים האחרונים התנהלה חקירה מאומצת כדי לקבוע האם מדובר בתאונה קטלנית או בפיגוע טרור. הערב, עם הצטברות הראיות וחקירת המחבל, עדכנו גורמי הביטחון כי מדובר בפיגוע דריסה מתוכנן.

דניאל שרמן משחזר את רגעי הפיגוע ללא קרדיט

דניאל שרמן, ניצול הפיגוע, שחזר מוקדם יותר השבוע את דקות האימה שבהן איבד את אחיו, כאשר מהרגע הראשון היה ברור לו שמדובר בפיגוע טרור.

דניאל, נשוי ואב לילדה, הקים את חוות "שובה ישראל" לזכר חבריו לנשק שנפלו בלבנון ובעזה. ביום שבת יצא עם אחיו הצעיר לסיור שטחים שגרתי מסביב לחווה, סיור שהפך למלכודת מוות.

"עשינו סיור שטחים מסביב לחווה, ירדתי ירידת אספלט חדה, ראיתי רכב טנדר לבן ערבי, שזיהה אותי מלמטה וחיכה לי בצד של הכביש, סיפר דניאל. "ברגע שעברתי אותו הוא פרסס אחריי ורדף אחריי, האיץ לכיווני וברגע שהיה סיבוב חד עם צוק, הוא פשוט ניגח אותי והעיף אותי מהצוק".

לאחר דקות ארוכות של חוסר הכרה, התעורר דניאל בתוך הריסות הרכב בתחתית הצוק. למרות פציעותיו, כשזיהה את אחיו שרוע לצידו ללא הכרה, פעל כלוחם מיומן: "צעקתי לו כמה פעמים והוא לא הגיב לי. וזה נתן לי כוח פשוט להרים את עצמי, כאוב כולי. הגעתי אליו וראיתי שהוא מחרחר, אז פתחתי לו נתיב אוויר".

לדבריו, "התחילו להגיע ערבים מהכפר למטה ולמעלה, התחילו לצרוח, לקלל אותנו, לזרוק עלינו אבנים". בדרך נס, הצליח דניאל להזעיק עזרה בטלפון. כוחות הביטחון וההצלה שהגיעו למקום תחת תנאי שטח קשים חילצו את השניים, אך בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו של יהודה שמואל".