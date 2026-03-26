נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (חמישי) על השהיית תוכנית הפגיעה במתקני אנרגיה באיראן למשך 10 ימים, זאת אחרי שכבר הודיע על הארכה.

לדברי הנשיא, ההחלטה התקבלה "על פי בקשת ממשלת איראן", והיא תימשך עד יום שני, 6 באפריל, בשעה 20:00 (שעון החוף המזרחי).

טראמפ הדגיש כי השיחות עם הצד האיראני מתנהלות באופן רציף. הוא דחה בתוקף את הפרסומים בתקשורת על קשיים במגעים וציין כי הם "מתנהלים היטב".

הנשיא תקף את כלי התקשורת שלדבריו מפרסמים מידע שגוי בנוגע למצב המגעים, "הצהרות שגויות מצד כלי התקשורת של ה'פייק ניוז' ואחרים".

מוקדם יותר הערב התייחס טראמפ למערכה מול איראן במהלך ישיבת הקבינט בבית הלבן. לדבריו, למרות הטון הלוחמני מצד טהרן, המשטר האיראני נמצא בנקודת שפל היסטורית ומחפש נואשות מוצא מהמלחמה.

"האיראנים מתחננים לעשות עסקה, לא אני", הצהיר טראמפ. "הם לוחמים נוראיים אבל מנהלי משא ומתן טובים. הם עברו אסון והם הובסו. יש להם הזדמנות לנטוש את השאיפות הגרעיניות שלהם, ואם לא יעשו זאת - אנחנו נהיה הסיוט הגרוע ביותר שלהם. בינתיים, נמשיך להפציץ אותם".

הוא חשף כי ארה"ב מנהלת "שיחות רציניות עם האנשים הנכונים" דרך מתווכים, וציין כי האיראנים אותתו על רצינותם כשאיפשרו לשמונה מכליות נפט לעבור ללא הפרעה במצר הורמוז, "האיראנים נתנו לנו מתנה כדי להוכיח שהם רציניים ואפשרו לשמונה מכליות נפט לעבור במצר הורמוז. הספינות שעברו היו עם דגל פקיסטן. והם אפילו נתנו לעוד שתי ספינות לעבור".

למרות זאת, הנשיא נותר נחוש: "לא נאפשר להם לגבות תשלום על מעבר במצר. גם אם נחסל 99% מהיכולות שלהם ויישאר אחוז אחד - זו עדיין בעיה. להשתלט על הנפט שלהם זו אחת האפשרויות שעל השולחן".

טראמפ סיכם בביטחון וחזר על הערכתו המקורית: "יידרשו עוד ארבעה עד שישה שבועות של לחימה כדי להשיג את היעדים. איראן הייתה משתמשת בנשק גרעיני נגד ישראל ונגד שכנותיה - אנחנו הגענו ומנענו את זה".