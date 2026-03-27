הפנטגון בוחן אפשרות לשלוח עד 10,000 חיילי קרקע נוספים למזרח התיכון, כדי להעניק לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אפשרויות צבאיות נוספות, במקביל לשיחות השלום עם טהרן. כך דווח הלילה (שישי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

גורמים במשרד ההגנה האמריקני המעורים בפרטים מסרו כי הכוח המתוכנן צפוי לכלול יחידות חי"ר וכלי רכב משוריינים. לפי הדיווח, הוא יצטרף לכ-5,000 נחתים ולכוחות צנחנים מדיוויזיית ה-82 שכבר קיבלו פקודת יציאה לאזור.

הדיווח מגיע לאחר שטראמפ הודיע אתמול בערב על השהיית תוכנית הפגיעה במתקני אנרגיה באיראן למשך עשרה ימים, לאחר שכבר הודיע על הארכה קודמת. לדבריו, ההחלטה התקבלה "על פי בקשת ממשלת איראן", והיא תימשך עד יום שני, 6 באפריל, בשעה 20:00 (שעון החוף המזרחי).

טראמפ הדגיש כי השיחות עם הצד האיראני מתנהלות באופן רציף, ודחה את הפרסומים על קשיים במגעים. לדבריו, המגעים "מתנהלים היטב".

מוקדם יותר התייחס טראמפ למערכה מול איראן במהלך ישיבת הקבינט בבית הלבן, ואמר כי למרות הטון הלוחמני מצד טהראן, המשטר האיראני נמצא בנקודת שפל ומחפש מוצא מהעימות.

"האיראנים מתחננים לעשות עסקה, לא אני", הצהיר טראמפ. "הם לוחמים נוראיים אבל מנהלי משא ומתן טובים. הם עברו אסון והם הובסו. יש להם הזדמנות לנטוש את השאיפות הגרעיניות שלהם, ואם לא יעשו זאת - אנחנו נהיה הסיוט הגרוע ביותר שלהם. בינתיים, נמשיך להפציץ אותם".

