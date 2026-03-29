סמל משה יצחק הכהן כץ, בן 22, מניו הייבן במדינת קונטיקט שבארה"ב, לוחם בגדוד 890, חטיבת הצנחנים, נפל בקרב בדרום לבנון. כך הותר הבוקר (ראשון) לפרסום.

באירוע בו נפל סמל משה יצחק הכהן כץ ז"ל, נפצעו באורח בינוני שלושה לוחמי צה"ל נוספים. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ובני משפחותיהם עודכנו.

כץ היה חסיד חב"ד שהתגורר בניו הייבן, קונטיקט, ועלה לישראל כדי להתגייס. הוא הותיר אחריו הורים, דבורה ומנדי, וארבעה אחים ואחיות.

מנדי, אביו של סמל משה יצחק הכהן כץ ז"ל, כתב בחשבון הפייסבוק שלו "בצער שלא ניתן לתאר במילים אני מודיע כי בני, משה יצחק ז"ל, בן 22, סמל בצה"ל - נפל בקרב בלבנון. בני בכורי, מלא שמחת חיים וחוש הומור. ההלוויה תתקיים מחר בישראל. מי ייתן ונשתף רק בשורות טובות. לבי נשבר בכאב אמיתי".

ראש הממשלה ספד "רעייתי ואני מוסרים את תנחומינו מעומק הלב למשפחתו של סמל משה יצחק הכהן כץ ז"ל, שנפל בקרב בלבנון. משה ז"ל עלה לארץ מארה"ב, התגייס לחטיבת הצנחנים ולחם בגבורה למען הגנת המולדת. בשם כל אזרחי ישראל, אנו מחבקים את משפחתו של משה ז"ל בשעתה הקשה ומוסרים החלמה מהירה ושלמה ללוחמינו שנפצעו באותה תקרית. יהי זכרו ברוך".

שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד "אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחתו של סמל משה יצחק הכהן כץ ז"ל, לוחם בגדוד 890 של חטיבת הצנחנים, שנפל בקרב בדרום לבנון. משה בחר לעזוב חיים שלמים בארצות הברית, לעלות ארצה ולהתגייס לצה"ל מתוך תחושת ציונות ושליחות עמוקה. אני מצדיע לו על גבורתו ועל תרומתו לביטחון מדינת ישראל, ומשתתף בצערה הכבד של משפחתו. יהי זכרו ברוך".

ביום שישי הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרבות בדרום לבנון: סמל אביעד אלחנן וולנסקי, בן 21 מירושלים וסמל ראשון אוֹרי גרינברג, לוחם סיירת גולני בן 21 מפתח תקווה.

במהלך סוף השבוע נפצעו שני קצינים נפצעו באורח קשה ושבעה לוחמים באורח בינוני מירי חיזבאללה בשתי היתקלויות שונות. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי.

ביום רביעי הודיע צה"ל כי חייל מילואים נפצע קשה מירי רקטות לעבר הכוחות בשטח לבנון. מלבדו נפצעו קל גם חייל נוסף - ומג"ד במילואים. שלושתם פונו לקבלת טיפול בבית חולים.