ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ קורא היום (ראשון) לרשויות החוק לנהוג ביד קשה נגד מתפרעים שנוהגים באלימות ופוגעים בשמם הטוב של המתיישבים ביהודה ושומרון.

"אני קורא לגורמי אכיפת החוק להאיץ את פעולות החקירה באירועים האחרונים ביהודה ושומרון ולהביא את האחראים לדין.

המציאות שבה קומץ אנרכיסטים לוקחים את החוק לידיים פוגעת בהתיישבות כולה מעניקה תחמושת לקמפיין מתוזמר בידי מתנגדי ההתיישבות ואויבי ישראל בשעת מלחמה", הצהיר גנץ.

בסוף השבוע אמר מזכיר המדינה האמריקני כי "ארה"ב מודאגת מאלימות של מתנחלים ישראלים ביהודה ושומרון והבענו את הדאגה הזו בפני הישראלים. אני מצפה מישראל לעשות משהו בנוגע לזה".

אמש קרא פרשן חדשות 12, עמית סגל, להחזיר את המעצרים המנהליים למי שפועלים באלימות נגד ערבים ופוגעים בשמה של מדינת ישראל.

"בוא נקרא לילד בשמו - זה טרור", אמר בתוכנית פגוש את העיתונות. "אני לא משווה את הכמויות, הרבה יותר מסוכן להיות יהודי ביו"ש מאשר ערבי ואין על זה מחלוקת וגם לא צריך לשכנע אותי כי אני מכיר את זה מניסיון אישי".

הוא הדגיש כי "לטרור הזה יש עוד נקודה - הוא פוגע במדינת ישראל באדוות. לא סתם שניים מאוד שבעד מפעל ההתיישבות, השגריר ישראלי בארה"ב יחיאל לייטר והשגריר האמריקני בישראל מייק האקבי, אומרים שהדבר הזה פוגע בבסיס התמיכה של ישראל".

סגל קרא להיאבק בתופעה - גם באמצעות מעצרים מנהליים. "לכן צריך לעשות כל דבר, כולל הכל, כדי לעצור את זה כולל החזרת המעצרים המנהליים שהייתי בעבר בעד ביטולם. יגידו כולם - מעצרים מנהליים אין בשום מקום אחר? אני עונה שזה כי בשום במקום אחר לא פגיעה מדובר במדינה וכאן זה טרור לאומני. אם יש אי שמאל שיעשה טרור נגד מתנחלים אני גם בעד לעצור אותו מנהלית".