הרב יורם כהן, שהיה אחד משבעת המועמדים לתפקיד רב העיר באר שבע, הגיש עתירה לבג"ץ בבקשה לבטל את תוצאות הבחירות שנערכו ב-8 בפברואר, בהן נבחר הרב אברהם דרעי לתפקיד.

בעתירתו, על ידי בא כוחו עו"ד אילן בומבך, מבקש הרב כהן להוציא צו על תנאי נגד השר לשירותי דת והוועדה לבחירת רב עיר, ודורש כי הדיון בעניינו יתקיים בדחיפות.

לטענת הרב כהן, בהליך הבחירות ובשלב ההצבעה עצמו התגלו פגמים מהותיים הפוגעים בטוהר ההליך ומצדיקים את פסילת התוצאות. הרב כהן ציין כי עובדות אלו נודעו לו רק בסמוך ליום הבחירות ובימים העוקבים לו.

בעתירה מודגש כי הרב כהן פעל ללא דיחוי והתריע על הליקויים, אך פניותיו לשר לשירותי דת, לוועדה ואף ליועצת המשפטית לממשלה כבר ב-10 בפברואר, נותרו ללא מענה רשמי.

בשל כך, נאלץ הרב כהן לפנות לערכאות משפטיות, תוך שהוא מבקש להפוך את הצו על תנאי לצו מוחלט ולחייב את המשיבים בהוצאות משפט.