זיהוי מחבלים חמושים וחיסולם מהאוויר דובר צה"ל

צה"ל פרסם הערב (ראשון) תיעוד מפעילות מבצעית של כוחות המילואים מצוות הקרב החטיבתי 769 בדרום לבנון.

הלוחמים, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91, ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה ולהסרת איומים סמוך לגבול.

במהלך הפעילות במרחב, כוחות האיסוף של יחידה 869 זיהו מספר מחבלים חמושים המשתייכים לארגון הטרור חיזבאללה, בעת שנכנסו למבנה צבאי במרחב.

הכוחות בשטח פעלו במהירות והכווינו כלי טיס של חיל האוויר לעבר המטרה.

כלי הטיס תקף את המבנה אליו נכנסו המחבלים וחיסל אותם באופן ממוקד. מדובר בחלק ממאמץ מתמשך של כוחות האוגדה לפגוע בתשתיות ובפעילי חיזבאללה המנסים לפעול בקרבת הגבול.