חבר הכנסת אבי מעוז, יו"ר מפלגת 'נעם', התייחס בראיון לערוץ 7 לשתי סוגיות בוערות שעל סדר היום: אישור תקציב המדינה והשימוש במונח "טרור יהודי".

מעוז דחה מכל וכל את המונח "טרור יהודי" וטען כי מדובר בשימוש פוליטי של האופוזיציה כדי להכתים את הימין.

"אין טרור יהודי", קובע מעוז. לדבריו אמנם רבים מדברים על טרור יהודי, אך בפועל "יש קומץ אנרכיסטים שהגיע ליהודה ושומרון ומכתים את כל ההתיישבות המופלאה".

"בקומץ הזה צריך לטפל במלוא החומרה", הוא אומר וקורא לתת בידי המשטרה את כל הכלים הדרושים לטיפול בקומץ באופן חמור. "הקומץ הזה של נערים שבאו ממקומות אחרים בארץ לתוך ההתיישבות המפוארת ביהודה ושמרון, לא יכול להכתים את כל מפעל ההתיישבות האדיר והמופלא הזה".

"אני בוודאי מגנה את התופעה הזו", מדגיש מעוז אך מדייק: "זו פשיעה. אני לא קורא לה טרור יהודי". לטעמו, האופוזיציה עושה שימוש בתופעה הפסולה שמבצעים אותם אנרכיסטים על מנת להכתים את הימין כולו דרך מונח ה"טרור".

בהמשך הראיון מבהיר מעוז כי יצביע נגד התקציב בשל הפערים בתקצוב מוסדות החינוך של הציונות הדתית - תלמודי תורה ובתי ספר לאומיים לבנות, "התקציב לא נותן מענה לאלפי משפחות של מילואימניקים שעושים מאות ימי מילואים בשנה וצריכים לשלם מכיסם הפרטי על חינוך ילדיהם בבתי הספר שהם רוצים לשלוח אליהם. כלומר, תלמודי התורה הלאומיים ובתי הספר הלאומיים לבנות, ששם לומדים ילדיהם, מתוקצבים בחסר. אם כל ילד במדינת ישראל מקבל ממערכת החינוך 100% של תקציב, הם מקבלים 40% של תקציב, ולכן אצביע נגד עד שהעוול הזה יתוקן".

"מילואימניקים שנותנים את כל כולם למדינה, משרתים מאות ימי מילואים, צריכים לשלם על כל ילד או ילדה 900 שקלים לחודש, זה לא יכול להיות", אומר מעוז וקובע כי "התקציב לא נותן לזה מענה".

בדבריו הוא מדגיש כי אין כל טעם בניסיונות להגיע עמו להבנות. ההבנות היחידות שתהיינה מקובלות עליו תהיינה כאשר ילדי המילואימניקים שבשמם הוא מציף את המצוקה יזכו למאה אחוזי תקצוב, באופן שווה לילדים אחרים. "כשזה יתוקן אוכל להצביע בעד התקציב".

בסיום דבריו מתייחס חבר הכנסת מעוז בכאב לנפילתו של סמל אביעד וולנסקי הי"ד בקרבות בלבנון. כחבר קרוב של המשפחה הוא מספר על כאב האבדן הגדול ועל ההלוויה בה ניתן היה לפגוש את עם ישראל כולו, עדות למשפחה ולבית הגידול בו גדל אביעד, נכדו של הרב עודד וולנסקי ובנו של תא"ל במיל' יאיר וולנסקי, משפחה שכולה תעצומות נפש ומסירות למען תחיית עם ישראל בארצו.