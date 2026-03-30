כוחות צה"ל סיכלו הלילה (שני) שני ניסיונות פיגוע ביהודה ושומרון.

בתקרית הראשונה, כוחות צה"ל שפעלו בעיר דורא, דרומית-מערבית לחברון, זיהו מחבל חמוש בסכין שרץ לעברם. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות הגיבו בירי וחיסלו את המחבל.

במקביל, במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל בבנימין, ירו הכוחות ירו לעבר מחבל שהאיץ לעברם עם רכבו באופן שהיווה עליהם סכנה. המחבל נוטרל.

בשני המקרים לא היו נפגעים בקרב הכוחות.

במהלך השבוע שעבר נעצרו כ-80 מבוקשים ביהודה ושומרון, בהם פעילים מרכזיים שקידמו מתווי טרור, מפעילי מטענים וחשודים במעורבות בפיגועי ירי.

בנוסף, נעצרו 40 מסיתים שעסקו בליבוי הרוחות ובעידוד אלימות נגד כוחות הביטחון ואזרחים. העצורים כוללים גם חשודים ביידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר צירים מרכזיים.

הכוחות איתרו והחרימו יותר מ-100 רחפנים. במערכת הביטחון מזהים בשנה האחרונה עלייה בניסיונות של ארגוני הטרור להשתמש ברחפנים לצרכי איסוף מודיעין על כוחותינו ואף להסבתם לרחפני נפץ, כפי שקורה בזירות אחרות.