גלית פרידמן, מחברת הספר 'החיים שבתוכך', מדריכת ומנחת פוריות, כיום אם לשבעה ילדים, מתארחת באולפן ערוץ 7 ומספרת על הדרך האישית שהובילה אותה לתחום המאתגר והרגיש.

פרידמן מספרת על היום בו התברר לה שקיימת אצלה בעיית פריון המצריכה טיפול, הדרכה והרבה תפילות על מנת שיהיו לה ילדים. היה זה רק חודש בלבד אחרי חתונתה. הבשורה הקשה הכתה בה ובמשך שנה היא נמנעה מלגשת לעזרתה של רופאת פוריות וביקשה מזור בעולם ההומאופתיה, אך בסוף שנה נאמר לה שהתחום לא יוכל עוד להוסיף לה וכעת עליה לגשת למרפאת פוריות.

בחשש גדול היא הגיעה למרפאה ושם גילתה כי בניגוד לכל מה שחשבה ושיערה היא זוכה לטיפול צמוד שאינו עוזב אותה לרגע. עם זאת, על אף הטיפולים לא נכנסה להריון והקושי הנפשי שנבע מהאיחור הזה החל נותן בה אותותיו. בדבריה היא מרחיבה אודות העליות והמורדות שעברה לאחר כל טיפול וטיפול שלא צלח, בעיקר כאשר סביבתה, שכונותיה ומשפחתה מקרינים ציפייה לתוצאות אחרות.

כאשר הגיע ההיריון המיוחד גילתה שבתוכה קיימת גם תחושת כעס לצד השמחה, כעס על שהייתה צריכה לעבור את כל התהליך המפרך על מנת לקבל את מה שאמור להיות מובן מאליו. בינה לבין עצמה חשה שהיא רוצה להבין מדוע עברה את שעברה ובמקביל ללימודים בהם החלה יצאה למסע גופני ונפשי ארוך ומתיש בניסיון למצוא מענה לשאלתה.

חלפו ארבע שנים של ניסיונות להבין את שעבר ועובר עליה, עד שהחליטה לחדול ולכתוב על התובנות שהתגבשו אצלה במסע הארוך. את התובנות הללו ריכזה לספר, ועבודת הכתיבה הבהירה לה מה היא באמת מבקשת לעצמה דרך הנתינה והעברת המסרים והידע לאחרות מתוך ניסיונה שלה.

פרידמן מספרת על התובנות שצפו בה בעקבות ולקראת טיפולים, על החשיבות שבשיתוף תחושותיה עם בעלה ועל העצמת האמונה שלה בעצמה ודרכי ההכלה הנכונה והשקולה של ידיעה ששוב טיפול נוסף לא צלח. בספרה היא עוסקת גם בהכנה הנכונה של הנפש והגוף ליום הבדיקה. פרק נוסף בהדרכה שהיא מעבירה לנשים נוגע גם לתפקידו של הבעל כתומך וכמי שנמצא גם הוא בעיצומו של התהליך. את תפקידו של הבעל היא מגדירה כ"תומך לחימה"... כמי שצריך להביא לתהליך את עצמו ולא לנסות ולתת מענה ופתרונות, לתת לאשתו את התחושה שהיא אהובה גם אם עדיין לא נולדו להם ילדים.

עוד מתייחסת פרידמן גם למצבי אי פריון של הגבר ודרכי ההתמודדות של גברים עם המציאות שמתבררת להם, וזאת לעיתים דרך שיח עם אדם מוערך, היכרות עם הפתרונות הקיימים והבנה שלא מדובר באשמה כלשהי. השיח ההדדי בין בני הזוג על הבעיות והאתגרים, אומרת פרידמן, יוצר זוגיות חזקה ומשמעותית יותר.