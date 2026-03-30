הותר לפרסום כי סמל לירן בן ציון, בן 19, מחולון, לוחם בגדוד 9, עוצבת 'עקבות הברזל' (401), נפל בקרב בדרום לבנון.

באירוע בו נפל סמל לירן בן ציון ז"ל נפצע קצין שריון באורח קשה. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד "יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי ואני מוסרים את תנחומינו העמוקים למשפחתו של לוחם השריון, סמל לירן בן ציון ז"ל, שנפל בקרב בדרום לבנון. לירן ז"ל לחם בגבורה בקו החזית כדי להגן על יישובינו ואזרחינו מפני ארגון הטרור חיזבאללה. אנו מחבקים את משפחתו של לירן ז"ל ומשתתפים בצערה על האובדן הכבד. יהי זכרו ברוך ונצור לעד".

שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד "אני מבקש להביע תנחומים למשפחתו של סמל לירן בן ציון ז"ל, לוחם שריון בחטיבה 401, שנפל בקרב גבורה בדרום לבנון. לירן, בן 19 בנופלו, נלחם לצד חבריו במסירות למען ביטחון מדינת ישראל וההגנה על תושבי הצפון. אני שולח איחולי החלמה מהירה לקצין שנפצע באירוע, ולכל פצועי צה"ל, ומחזק ומגבה את לוחמינו הגיבורים שממשיכים לפעול בנחישות בכל הזירות. מדינת ישראל תמשיך לרדוף את אויביה ולהכות בהם בעוצמה בכל מקום שבו ינסו לפגוע בנו. יהי זכרו ברוך".

התקרית בה נפל סמל לירז בן ציון ז"ל התרחשה כשמחבלי חיזבאללה ירו טיל נ"ט שפגע במדויק בטנק של גדוד 9 מחטיבת השריון 401, שפועלת בגזרה המערבית.

תוך כדי פעולות חילוץ הנפגעים - המחבלים המשיכו לבצע ירי נוסף של טילי נ"ט, במטרה לפגוע בכוחות החילוץ. לא היו נפגעים בקרב הכוחות המחלצים, ופעולות החילוץ הושלמו בהצלחה. ⁠הכוחות הגיבו באש ותקפו עשרות מטרות.

בצה"ל בודקים האם החולייה שביצעה את הירי חוסלה.