הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, מבהיר באופן חד-משמעי כי גדוד המילואים "נצח ישראל", המורכב מבוגרי נצח יהודה, לא הודח משירות.

הדיווחים שפורסמו בימים האחרונים, לפיהם הגדוד הודח בעקבות התקרית עם צוות ה-CNN, נשללו על ידי הרמטכ"ל, שהבהיר כי הלוחמים ירדו זמנית מהקו המבצעי ביו"ש אך ממשיכים לשרת במילואים כסדרם.

בשיחה שקיים מנכ"ל עמותת נצח יהודה, סא"ל במיל' יוסי לוי, עם הרמטכ"ל, הדגיש זמיר באופן ברור כי גדוד 941 הוא גדוד מצוין ומוביל בצה"ל.

לדברי לוי, הרמטכ"ל פירט כי הגדוד שוהה ברצף ארוך מאוד בלחימה, הן בג'נין והן בגזרות מאתגרות נוספות, וביצע את משימותיו בהצלחה רבה.

לוי שיתף כי האירוע עם כתבי ה-CNN, שגרם לתהודה בינלאומית, הוביל להחלטת הרמטכ"ל להוציא את הגדוד מהגזרה באופן זמני בלבד - מהלך שנחשף לראשונה בערוץ 7.

זמיר הדגיש כי המטרה היא לאפשר ללוחמים לעבור אימון ייעודי לפני תעסוקה, הכולל הכנה ערכית ומקצועית, שלאחריה ישוב הגדוד לפעילות מלאה כשהוא מחוזק יותר. בינתיים, הגדוד משמש ככוח עתודה לאירועים מתפרצים באוגדת איו"ש.

"מבחינתי החידוד הכי חשוב בשיחתי עם הרמטכ"ל הוא הפרסום השגוי בתקשורת כי הרמטכ"ל 'הדיח' את גדוד נצח ישראל, מה שלא קרה מעולם", הדגיש לוי. "הרמטכ"ל הבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים את ההחלטה המקצועית לשפר את הגדוד וחלילה לא להדיח ולא לפגוע בגדוד שהוכיח את מצוינותו והישגיו".

הדברים מקבלים משנה תוקף גם מדבריו של מפקד האוגדה, תת-אלוף קובי הלר, שקיים אמש שיחה עם כלל המג"דים ביהודה ושומרון.

הלר ציין לשבח את הישגיו האדירים של הגדוד, אך לצד זאת חידד את הדרישה להימנע מ"אירועי קצה מיותרים" שגורמים לדרג המדיני ולמטה הכללי להסיט את הקשב מהחזיתות המרכזיות - המלחמה מול איראן והרחבת התמרון מול חיזבאללה בצפון.

לוי, המקיים ידידות ועבודה משותפת רבת שנים עם הרמטכ"ל זמיר עוד מתפקידיו כסגן הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון, הזכיר כי ביומו הראשון בתפקיד בחר זמיר לבקר דווקא ב"נצח יהודה" ולשבח את הישגיהם בצפון רצועת עזה.

"אני מבקש כאן להצדיע ללוחמי גדוד 941, אחיי, פקודיי בעבר, בוגרי הגדוד המעולה נצח יהודה", סיכם לוי. "המשיכו בעשייתכם המבורכת, עד הניצחון בע"ה במהרה".