כוחות חטיבה 226 בפעילות קרקעית דובר צה"ל

צה"ל פרסם הערב (שני) תיעוד מפעילות כוחות חטיבה 226, הפועלת תחת פיקוד אוגדה 146 בדרום לבנון.

לוחמי החטיבה ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת שתכליתה הרחבת מרחב האבטחה והסרת איום הפלישה והירי לעבר יישובי הצפון.

במהלך הפעילות המבצעית, זיהו הכוחות חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה ששהתה במרחב.

לוחמי החטיבה פתחו באש מדויקת, תקפו את החוליה וחיסלו את המחבלים בטרם הצליחו להוציא לפועל מתקפה נגד כוחותינו.

בנוסף לחיסול המחבלים, פשטו הלוחמים על מפקדה מרכזית של חיזבאללה במרחב. בתוך המבנה איתרו הכוחות משגרים מוכנים לירי וטילי נ"ט מתקדמים. בתום הסריקות והחרמת האמל"ח, השמידו הכוחות את המפקדה כליל.