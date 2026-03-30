בסוף השבוע האחרון התקיימה בטורונטו הפגנה אנטי-ישראלית קיצונית לציון "יום האדמה".

המפגינים, שקראו לפתיחתו המיידית של מסגד אל-אקצא - שהגישה אליו נאסרה בשל המלחמה עם איראן והירי הרקטי לעבר ירושלים - הפגינו אלימות בוטה וקריאות להשמדת מדינת ישראל.

המחאה חצתה קווים אדומים כאשר המפגינים החלו לרמוס ולשרוף את דגלי ישראל וארה"ב.

בשיא ההפגנה, אחד המשתתפים, המזוהה כתומך המשטר האיראני, הניף בובה בדמותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשעל צווארה כרוך חבל תלייה. המפגין תועד כשהוא מתיז על ראש הבובה ורומס אותה בבוטות לעיני הקהל.

המסרים שנשמעו בהפגנה היו רדיקליים וקראו למאבק אלים נגד ישראל. המפגינים הניפו שלטים וקראו סיסמאות בעד שחרור "אדמת פלסטין" מנהר הירדן ועד הים התיכון.

בין הקריאות שנשמעו: "נקריב את נפשנו ודמנו עבור אל-אקצא ופלסטין", "הפתרון היחיד הוא אינתיפאדה" ו-"ההתנגדות מוצדקת כאשר עם נתון לכיבוש".