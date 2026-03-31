דובר צה"ל התיר הבוקר (שלישי) לפרסום את שמותיהם של ארבעה לוחמי סיירת נח"ל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון.

בהיתקלות הקשה מול מחבלי חיזבאללה נפלו סרן נועם מדמוני, בן 22 משדרות, סמ"ר בן כהן, בן 21 מלהבים, סמ"ר מקסים אנטיס, בן 21 מבת ים וסמ"ר גלעד הראל בן 21, ממודיעין מכבים רעות. בנוסף, נפצעו לוחם צה"ל באורח קשה, לוחם ולוחם מילואים באורח בינוני.

האירוע הקשה התרחש אתמול בסביבות השעה 18:30. כוחות סיירת נח"ל בפיקוד אוגדה 162, שפעלו בגזרה המערבית בדרום לבנון, זיהו חוליות מחבלים בשטח.

במקום התפתחה היתקלות עזה מטווח קצר וחילופי אש כבדים. הלוחמים השיבו באש ופגעו במחבלים, אך במהלך הקרב נפגעו ארבעת הלוחמים.

תוך כדי פעולות חילוץ הנפגעים לעבר מנחת פינוי ייעודי, שיגרו המחבלים טיל נ"ט לעבר הכוחות. בנס לא היו נפגעים נוספים מירי זה. הכוחות המשיכו להילחם בעוז, בסיוע ירי טנקים ותקיפות מהאוויר עד לפגיעה במחבלים.

ראש העיר שדרות, אלון דוידי, ספד למדמוני בכאב: "נועם ז"ל, בנם של בועז ושרונה היקרים, היה חלק ממשפחה גדולה, שורשית, מוכרת ואהובה בעירנו. הוא צמח על ברכי הערכים והנתינה - היה חניך בסניף בני עקיבא, היה מלח הארץ במלוא מובן המילה".

הוא ספד: "מנהיג שקט ונערץ שכולם ידעו שיגיע רחוק. הם נלחמו בגבורה עילאית והשיבו אש. גם ברגעים הקשים ביותר, תחת חילופי ירי כבדים ותוך כדי פינוי הנפגעים כשהמחבלים אף ירו טיל נ"ט לעבר הכוחות- הלוחמים שלנו לא נסוגו ועשו הכל כדי להשלים את המשימה ולהגן זה על זה. נועם, גיבור שלנו, עיר שלמה בוכיה עליך היום".

נועם ז"ל הותיר אחריו הורים, בועז ושרונה, האח אורי והאחיות הדר ואביה. הוא יובא למנוחות בלוויה צבאית היום בשעה 15:00 בחלקה הצבאית בבית העלמין שדרות.

אתמול הותר לפרסום כי סמל לירן בן ציון, בן 19 מחולון, נפל בקרב בדרום לבנון. בן ציון היה לוחם בגדוד 9 בעוצבת עקבות הברזל, חטיבה 401. באירוע נפצע קשה גם קציון שריון.

מוקדם יותר השבוע הותר לפרסום כי סמל משה יצחק הכהן כץ, לוחם צנחנים בן 22, יליד ניו הייבן שבמדינת קונטיקט בארצות הברית, נפל בקרב בדרום לבנון.

בשבוע שעבר הותר לפרסום כי לוחם צה"ל סמל אביעד אלחנן וולנסקי, בן 21 מירושלים, נפל כתוצאה מפגיעת טיל נ"ט ששוגר לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. ארבעה לוחמים נפצעו באורח קל בתקרית.

מוקדם יותר באותו היום, הודיע צה"ל על נפילתו של סמל ראשון אורי גרינברג, בן 21 מפתח תקווה. סמ"ר גרינברג היה לוחם בסיירת גולני ונפל בקרב במהלך היתקלות עם מחבלים בדרום לבנון.