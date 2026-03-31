רגע הפגיעה הישירה בבני ברק מצלמות אבטחה

תיעוד ממצלמת אבטחה בגזרת בני ברק מציג את רגע הפגיעה הישירה הבוקר (שלישי) של הטיל האיראני בעיר ואת השריפה שפרצה במקום.

צוותי כיבוי והצלה גדולים הוזעקו לזירה בבני ברק כדי להשתלט על הלהבות ולמנוע את התפשטותן למבני מגורים סמוכים.

במקביל, כוחות מד"א העניקו טיפול רפואי לתשעה בני אדם שנפצעו באורח קל בגזרת בני ברק, פתח תקווה ותל אביב.

בבני ברק נפגעו אם ושני בניה באורח קל מרסיסים. במוקד נוסף טופלה אישה שנפצעה באורח קל מפגיעת רסיסי זכוכית.

חובש רפואת חירום במד"א, יואל שכטר, סיפר על המראות בזירה: "קיבלנו דיווח על מספר זירות בגזרת בני ברק. הגענו למקום במהירות וראינו הרס בקומה העליונה של הבניין. התחלנו בביצוע סריקות נרחבות. שישה נפגעי הדף התהלכו כשהם במצב קל".

פראמדיק מד"א יהודה שושנה הוסיף: "כשהגענו לזירה ראינו הרס במבנה מגורים והמולה גדולה. מיד התחלנו בסריקות כדי לוודא שאין לכודים, ובמהלכן יצאו אלינו מהבניין שתי נשים וארבעה ילדים שנפגעו קל. פינינו לבית החולים תינוק כבן חצי שנה, ילד בן 6 וחצי ואישה כבת 40".