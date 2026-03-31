פועל בניין כבן 56 מסחנין נפצע בצהריים (שלישי) באורח בינוני במושב אביבים, לאחר שנפגע מרסיסי טיל ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

על פי העדויות מהשטח, הפועל עבד על גג מבנה באתר בנייה במושב כאשר טיל נפל בקרבת מקום. הרסיסים פגעו בפועל, ובעקבות הפגיעה הוא נפל מגובה של כ-5 מטרים אל הקרקע.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני מציל חיים ופינו אותו לבית החולים זיו בצפת.

מאיר ביטון, חובש רפואת חירום במד"א, שחזר את רגעי הטיפול: "הגענו לפועל וראינו אותו שוכב כשהוא בהכרה וסובל מפציעה בגפיים תחתונות. הוא סיפר לנו שבמהלך עבודתו באתר בנייה הוא נפגע מרסיס. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו בינוני".

מוקדם יותר הבוקר טיל בעל ראש קרב מתפצל שוגר מאיראן לעבר מרכז הארץ, מה שהוביל לסדרת אזעקות ונפילות במספר ערים מרכזיות. דיווחים על נפילות ופגיעות רסיסים התקבלו מבני ברק, פתח תקווה, תל אביב וגבעת שמואל.

במספר מוקדים תועדו שריפות שפרצו כתוצאה מהנפילות. בפתח תקווה, גבעת שמואל ובבני ברק עלו מספר רכבים באש, וצוותי כיבוי והצלה פועלים בזירות השונות כדי להשתלט על הלהבות ולמנוע התפשטות למבני מגורים סמוכים.

במד"א עדכנו כי טופלו תשעה בני אדם שנפצעו באורח קל כתוצאה מהירי. בבני ברק נפגעו אם ושני בניה באורח קל מרסיסים. במוקד נוסף טופלה אישה שנפצעה באורח קל מפגיעת רסיסי זכוכית.

חובש רפואת חירום במד"א, יואל שכטר, סיפר: "קיבלנו דיווח על מספר זירות בגזרת בני ברק. הגענו למקום במהירות עם ניידות טיפול נמרץ, אמבולנסים ואופנועי תגובה מידית של מד"א. ראינו הרס בקומה העליונה של הבניין. התחלנו בביצוע סריקות נרחבות. 6 נפגעים התהלכו כשהם במצב קל לאחר שנפגעו מהדף".

פראמדיק מד"א יהודה שושנה הוסיף: "כשהגענו לזירה ראינו הרס במבנה מגורים והמולה גדולה. מיד התחלנו בסריקות כדי לוודא שאין לכודים, ובמהלכן יצאו אלינו מהבניין שישה נפגעים קל, שתי נשים וארבעה ילדים. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני במקום, ושלושה מהם נזקקו להמשך בדיקות ופינינו לבית החולים תינוק כבן חצי שנה, ילד בן 6 וחצי ואישה כבת 40".