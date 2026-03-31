יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הציג חבילת חוקים מאוחדת שתסדיר את נושאי השירות והגיוס.

המהלך המוצע מבקש לאחד שלושה נושאים רגישים לכדי מהלך חקיקה אחד, במטרה לייצר איזון בין צורכי הצבא לבין הנטל על הציבור.

חוק הגיוס, שיסדיר מסגרות הגיוס עבור המגזר החרדי; חוק הארכת השירות, שיסדיר את משך שירות החובה בצה"ל במטרה לעבות את היחידות הלוחמות והמערכים הטכנולוגיים; וחוק המילואים, שיעדכן את התנאים, משך השירות והתגמול עבור מערך המילואים שנושא בנטל המרכזי במבצע "שאגת הארי".

ח"כ ביסמוט הדגיש בדבריו כי המהלך אינו פוליטי גרידא, אלא נשען על צרכים מבצעיים דחופים שהועלו על ידי הדרג הצבאי הבכיר.

ההחלטה להגיש את החוקים כחבילה אחת נועדה, בין היתר, למנוע פיצול של הדיון הציבורי ולאפשר ראייה כוללת של צורכי הביטחון הלאומי, תוך הבטחת הגיבוי הנדרש ללוחמים בסדיר ובמילואים. מנגד, באופוזיציה תקפו והודיעו כי לא יאפשרו את העברת חוק ההשתמטות לצד הארכת שירות החובה.

הכרזתו של ביסמוט מגיעה על רקע הודעת הרמטכ"ל בעניין הצורך של צה"ל בכוח אדם להחזקת "רצועות הביטחון" החדשות בלבנון, בסוריה ובעזה.

קידום חוק הגיוס לצד חוק המילואים מסמן ניסיון לייצר "משוואה חדשה" של נשיאה בנטל, תוך מתן דגש על הטבות משמעותיות לאלו המשרתים תקופות ארוכות בחזית.

גורמים בוועדת החוץ והביטחון מציינים כי המהלך צפוי להתקדם במסלול חקיקה מואץ, כאשר המטרה היא להשלים את הקריאות הנדרשות עוד לפני תום המושב הנוכחי, כדי לאפשר לצבא לתכנן את סדר הכוחות לשנת 2027 ואילך.