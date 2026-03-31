תיעוד קולות הקשר: המסר של המח"ט לאחר נפילת ארבעת הלוחמים צילום: דובר צה"ל

לאחר נפילת ארבעה מלוחמי סיירת הנח"ל בקרב עם מחבלים בלבנון, ביקש מפקד החטיבה, אל"מ אריק מויאל, להעביר מסר ללוחמים, באמצעות הקשר הצבאי.

"אתמול במהלך השמדת אויב במרחב בו אנחנו נמצאים היתה לנו היתקלות עם מחבלים שבה איבדנו ארבעה מטובי בנינו - לוחמים של הסיירת. חשוב תמיד לזכור למה יצאנו למערכה הזו ולמה אנחנו נמצאים כאן.

יצאנו כדי להגן על תושבי הצפון, המשפחות שלנו, להילחם באויב ולהסיר את האיום מעל יישובי הצפון. אנחנו צריכים ללמוד ולהשתפר ונמשיך קדימה להשלמת המשימה", דברי מח"ט הנח"ל.

בהיתקלות הקשה מול מחבלי חיזבאללה נפלו סרן נועם מדמוני, בן 22 משדרות, סמ"ר בן כהן, בן 21 מלהבים, סמ"ר מקסים אנטיס, בן 21 מבת ים וסמ"ר גלעד הראל בן 21, ממודיעין מכבים רעות. בנוסף, נפצעו לוחם צה"ל באורח קשה, לוחם ולוחם מילואים באורח בינוני.

האירוע הקשה התרחש אתמול בסביבות השעה 18:30. כוחות סיירת נח"ל בפיקוד אוגדה 162, שפעלו בגזרה המערבית בדרום לבנון, זיהו חוליות מחבלים בשטח.

במקום התפתחה היתקלות עזה מטווח קצר וחילופי אש כבדים. הלוחמים השיבו באש ופגעו במחבלים, אך במהלך הקרב נפגעו ארבעת הלוחמים.

תוך כדי פעולות חילוץ הנפגעים לעבר מנחת פינוי ייעודי, שיגרו המחבלים טיל נ"ט לעבר הכוחות. בנס לא היו נפגעים נוספים מירי זה. הכוחות המשיכו להילחם בעוז, בסיוע ירי טנקים ותקיפות מהאוויר עד לפגיעה במחבלים.