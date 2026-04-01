דובר צה"ל עדכן הלילה (רביעי) כי צה"ל תקף מוקדם יותר מפעל למחקר ופיתוח שהעביר באופן שיטתי חומרים כימיים למשטר הטרור האיראני.

בהודעה נאמר כי המפעל, בבעלות חברת תופיק דארו, שימש ספק מרכזי של פנטנילים לארגון ספ'נד, האמון על פיתוח נשק כימי עבור משטר הטרור האיראני.

המפעל, שהציג את עצמו כחברה אזרחית, העביר בפועל חומרים כימיים, כולל פנטניל, למשטר הטרור האיראני ששימשו למחקר ופיתוח של אמצעי לחימה כימיים.

פנטניל הוא חומר הרדמה אשר, במינון גבוה, נחשב לחומר קטלני ביותר. חברת תופיק דארו סיפקה באופן מודע ושיטתי את החומר הקטלני לארגון ספ'נד, אשר השתמשו בו על מנת לבצע מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה כימיים.

"התקיפה מהווה פגיעה ביכולות ייצור הנשק הכימי של משטר הטרור האיראני. טרם התקיפה, ננקטו אמצעי זהירות על מנת לצמצם ככל הניתן נזק אפשרי לאזרחים", נמסר מדובר צה"ל.

מוקדם יותר נמסר כי חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים בשעות הבוקר המוקדמות מטס תקיפה נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

במטס זה, צה"ל המשיך במאמץ המרכזי להעמקת הפגיעה בתעשיות הייצור הצבאיות, במסגרתו הוטלו יותר מ-80 חימושים לעבר מגוון תשתיות של המשטר ובהם: אתר ייצור רכיבים הכרחיים למנועי טילים בליסטיים, אתר ששימש לעריכת ניסויים עבור מנועי טילים בליסטיים ואתר ייצור של מערכות הגנה אוויריות.

במקביל, צה"ל תקף תשתיות נוספות במטה המרכזי של חיל האוויר של משמרות המהפכה בטהרן, לצד אתרי שיגור ואחסון של טילים בליסטיים ואתרי מערכות הגנה אוויריות.