נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (רביעי) לכתבים בחדר הסגלגל כי ארצות הברית תעזוב את איראן "תוך זמן קצר מאוד", והעריך כי הדבר עשוי להתרחש "תוך שבועיים או שלושה".

"אני הייתי אומר תוך שבועיים, אולי שלושה. אנחנו מכים בהם חזק מאוד. אתמול בלילה השמדנו כמויות עצומות של מתקני ייצור טילים", אמר טראמפ.

הוא הוסיף: "אנחנו מנהלים איתם משא ומתן כרגע. כבר היה שינוי משטר. שינוי משטר לא היה אחת מהמטרות שלי. הייתה לי מטרה אחת בלבד: שלא יהיה להם נשק גרעיני. והמטרה הזו הושגה. לא יהיה להם נשק גרעיני. אבל אנחנו מסיימים את העבודה".

טראמפ ציין עוד כי "אנחנו רוצים להשמיד כל דבר שיש להם. ייתכן שנגיע להסכם לפני כן... אבל אם הם יגיעו לשולחן - זה יהיה טוב. אבל זה לא משנה אם הם יגיעו או לא. אנחנו לקחנו אותם אחורה. ייקח להם 15 עד 20 שנה כדי לשקם את מה שעשינו להם".

הוא המשיך, "אין להם חיל ים. אין להם צבא. אין להם חיל אוויר. אין להם תקשורת ואין להם מערכות נ"מ. אין להם מנהיגים. אתם יודעים, כל המנהיגים שלהם מתים. זו הסיבה שהיה שינוי משטר. יש להם מנהיגים חדשים ונחמדים".

כשנשאל הנשיא מה התוכנית להורדת מחיר הנפט, השיב, "כל מה שאני צריך לעשות זה לעזוב את איראן, ואנחנו נעשה את זה תוך זמן קצר מאוד, והמחירים יצנחו".

