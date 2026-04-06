רחבת הכותל המערבי, שבכל שנה בימי חול המועד פסח גדושה בעשרות אלפי מתפללים, נראתה הבוקר (ראשון) אחרת לגמרי.

תחת מגבלות מחמירות של פיקוד העורף ובצל מבצע "שאגת הארי", נערך המעמד המסורתי של ברכת כהנים בהשתתפות מניין מצומצם של כ-50 כהנים בלבד, שייצגו את העם כולו.

"עם ישראל לא נמדד בכמות, אלא באיכות", אומר לערוץ 7 העיתונאי שלמה קוק, שזכה להיות אחד מהכהנים המברכים. "עם ישראל הוא עם כל כך קטן, מדינה כל כך קטנה ועם זאת מצליח לחולל כל כך הרבה סערות, כמובן חיוביות. גם האירוע הזה, חמישים כהנים שזכיתי להיות אחד מהם, מייצגים עשרות אלפי כהנים שהיו מגיעים לכאן מדי חג. הסיפור פה הוא לא הכמות אלא האיכות".

קוק רואה ברגעים אלה בהם הכותל שומם ביטוי למציאות בה נמצא עם ישראל כאשר הוא עדיין רחוק מגאולתו ועדיין מתפלל ומבקש אותה, מה שלעיתים קשה לחוש כאשר עשרות אלפי מתפללים גודשים את רחבת הכותל בתפילה מסורתית.

רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', לא הסתיר את כאבו לנוכח המראות: "המסורת לא פסקה, ועם זאת, מאידך גיסא עצוב מאוד לראות את הכותל כמו שהוא נראה עכשיו. בימים כתיקונם היו פוקדים את הכותל מאות אלפים במשך החג ועשרות אלפים בברכת הכהנים ולא זכינו לכך. אבל צריך לזכור שהברכה מועילה לעם שבשדות. ברכת הכהנים חלה לא רק על מי שנמצא מול הכהנים, אלא גם על כל אחד שלא יכול להגיע לברכת הכהנים, והשנה לצערנו הגדול מפני חטאינו לא הצלחנו להביא את עם ישראל להתברך. הברכה חלה על כל אחד ואחד בביתו".

מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי, מרדכי (סולי) אליאב, הוסיף כי למרות התחושה הקשה של חוסר היכולת לאפשר לרבבות להגיע, ישנו כוח רוחני במעמד המצומצם: "סוג של ה' ילחם לכם ואתם תחרישון. זו עוצמה פנימית שפורצת בעם ואנחנו עוד נראה את זה בסוף המלחמה".

המעמד נערך על רקע סערה ציבורית בעקבות החלטת בג"ץ לאשר הפגנות המוניות בתל אביב, בשעה שהתפילה בכותל נותרה תחת מגבלות קשות.

קוק התייחס לכך בנחרצות: "זה נורא ואיום ומצד שני יש מושג שנקרא 'אנו רצים והם רצים'... אנחנו לא צריכים ללמוד מאנשים שמתנהלים בצורה בלתי הוגנת ובלתי ראויה. יש פה אנשים שהם שומרי חוק, שומרי סדר, שמבינים שאם זה מה שנקבע, זה מה שנקבע. ועדיין זה לא אומר שלא צריך לשנות את זה".

לטענתו, מי שאמור להגדיר מצב של פיקוח נפש הם רבני ישראל, כפי שהכריעו והכריזו הרבנים הראשיים, "פיקוד העורף ולא חלילה שופטי בג"ץ או כל מערכת אחרת אלא באמת רק אנשי ביטחון ואנשי יהדות שמבינים גם את הכוח ואת החשיבות של תפילה".

אליאב סיפר על פניות שמגיעות אליו מרבים ובהם חיילים וחולים שביקשו להשתתף בתפילה המיוחדת והתחושה קשה לנוכח איסור ההתכנסות, אך עם זאת ההבנה היא שאם אלו הנחיות פיקוד העורף יש לעמוד בהם.