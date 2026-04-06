אזעקות הופעלו לפנות בוקר (שני) במרכז הארץ, בשומרון, בירושלים ובשפלה בעקבות שלושה גלים של שיגורים מאיראן.

יותר מ-10 טילים עם ראש קרב מתפזר שוגרו לעבר ישראל בשלושת הגלים. לפחות אחד השיגורים יורט בהצלחה ונרשמו מספר נפילות בשטחים פתוחים.

תיעוד: טילים איראניים בשמי ירושלים



בתל אביב נפצעה קשישה כבת 90 באורח קשה לאחר שנחבלה בדרכה למרחב המוגן ואיבדה את הכרתה.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש.

חובש מד"א עידו אדלהייט סיפר: "ראינו אישה בשנות ה-90 לחייה שוכבת סמוך לגרם המדרגות כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מחבלה קשה בראשה, לאחר שנפלה ונחבלה בדרכה למרחב המוגן. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנשמה ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה לא יציב".

בתוך כך נמשכים החיפושים אחר ארבעה נעדרים - בני זוג מבוגרים, בנם כבן ה-40 והמטפלת שלהם - שנלכדו תחת הריסות המבנה שספג אתמול (ראשון) פגיעה ישירה של טיל איראני כבד בחיפה.

הקושי המרכזי בזירה נובע מהחשש כי חלק מהטיל שחדר למבנה וגרם לקריסת שלוש קומות, כלל לא התפוצץ. צוותי הנדסה גדולים פינו שדרות עצים סמוכות כדי לאפשר גישה לכלים כבדים, אך המדרון החלקלק עליו ניצב המבנה מקשה על הגעה בטוחה למוקד הפגיעה.

כדי להתגבר על הסכנה, בונים לוחמי פיקוד העורף וצוותי החילוץ "מנהרה" מיוחדת באמצעות ציוד חילוץ רב, במטרה להגיע אל הנעדרים מבלי לגרום להתמוטטות נוספת או להפעלת חומר הנפץ שייתכן ונותר בשטח.

טלפון של אחד מארבעת הנעדרים אוכן בתוך הזירה, מה שמיקד את מאמצי החיפוש בנקודה ספציפית בין הריסות הבטון. הבן, תושב הרצליה, אינו עונה לשיחות, ורכביהם של בני המשפחה אותרו בחניון סמוך, מה שמחזק את ההערכה כי שהו בבית ברגע הנפילה.

מהזירה פונו בדקות הראשונות גבר כבן 82 שנפצע באורח קשה ופעוט שנפצע באורח קל.