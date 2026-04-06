ועדת השרים להצטיידות אישרה את תכנית משרד הביטחון להאצה משמעותית נוספת של ייצור מיירטי החץ בתעשייה האווירית, בהיקף נרחב.

המהלך מקודם על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, כחלק מהיערכות להמשך המערכה.

העסקה שתיחתם בקרוב צפויה להגדיל באופן ניכר את קצב הייצור ואת כמות המיירטים. התעשיות הביטחוניות כבר פועלות להאצת הייצור בהנחיית משרד הביטחון, ואישור הוועדה יאפשר להמשיך ולהרחיב את המהלך.

מערכת החץ, המפותחת ומיוצרת בשיתוף הסוכנות האמריקאית להגנה מטילים (MDA), מיירטת איומים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה ובקצה האטמוספירה. המערכת הוכיחה את יכולותיה במלחמת התקומה, כאשר יירטה מספר רב של טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן ומתימן.

את תכנית ההאצה מוביל ראש מנהלת 'חומה' במפא"ת, משה פתאל, יחד עם אגף התקציבים ואגפים נוספים במשרד הביטחון. התעשייה האווירית היא המפתחת הראשית של המערכת, בשיתוף גורמים נוספים ובהם אלביט מערכות, תומר ורפאל.

השר כ"ץ אמר כי "האצת ייצור מיירטי החץ בהיקף נרחב מגדילה כבר כעת באופן משמעותי ביותר את כמות המיירטים המיוצרים בכל חודש, ומחזקת את שכבת ההגנה העליונה של מדינת ישראל מול האיומים הבליסטיים מאיראן והפרוקסים שלה. למדינת ישראל יש מספיק מיירטים כדי להגן על אזרחיה, והמהלך הנוכחי נועד להבטיח את המשך חופש הפעולה ואת אורך הנשימה הנדרש".

ברעם אמר כי "משרד הביטחון פועל בשנה האחרונה וביתר שאת מאז מבצע 'עם כלביא', במתכונת חירום על מנת להגדיל את קצב ייצור מערכי ההגנה הרב שכבתי ובראשם מערכת החץ. אישור ועדת השרים יאפשר לנו לממן את הפעולות שכבר ביצענו ולשפר את המוכנות לחודשים קדימה".

ראש מפא"ת, תא"ל (מיל') ד"ר דני גולד, ציין כי "מערכת החץ מהווה את השכבה העליונה של מערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל, והיא הוכיחה את יכולותיה המצוינות למול טילים מאיראן ומתימן לאורך השנים האחרונות. האצת הייצור וההצטיידות המורחבת בטילי החץ הינן צעד חיוני להמשך הבטחת יתרונו היחסי של צה"ל על אויביו".

מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי, אמר כי "בימים אלה, כאשר מדינת ישראל מצויה בעיצומה של מלחמת 'שאגת הארי' ומתמודדת עם האיום הבליסטי, מתחדד יותר מתמיד הצורך בשימוש בחץ 3 המאפשר יירוט של האיומים בגובה רב ובטכנולוגיה מדויקת, מתקדמת ואמינה ביותר. נמשיך לעמוד בחזית, לחזק את ביטחון המדינה ולהבטיח שאזרחי ישראל יזכו להגנה הטובה והמתקדמת ביותר בעולם".