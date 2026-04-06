ישראל כ"ץ מתייחס לחיסול אלעד מלכה, משרד הביטחון

משמרות המהפכה באיראן הודיעו הבוקר (שני) על מותו של מג'יד חאדמי, ראש מערך המודיעין של הארגון, שחוסל בתקיפה ממוקדת המיוחסת לישראל ולארצות הברית.

מדובר במכה מורלית ומבצעית קשה ביותר לציר הרשע האיראני, המאבד את אחד מבכיריו האסטרטגיים בעיצומה של המערכה האזורית.

הוא מונה לתפקידו הרגיש כראש המודיעין של משמרות המהפכה לאחר חיסולו של קדמונו, מוחמד כאזמי, שחוסל כזכור במבצע "עם כלביא" ביוני האחרון.

בישראל אומרים כי "הוא היה אחד משלושת הבכירים ביותר כיום בארגון וחיסולו מהווה מכה קשה ליכולת המודיעינית והמבצעית של משמרות המהפכה".

שר הביטחון ישראל כ"ץ עודכן בהערכת המצב על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר על החיסול, "מנהיגי איראן חיים בתחושת נרדפות. נמשיך ונצוד אותם אחד אחד"

"הזהרתי שבמידה וימשיכו לירות לעבר אזרחים בישראל נפגע ונשמיד את התשתיות הלאומיות האיראניות. פגענו קשות בתשתיות הפלדה ובתעשייה הפטרוכימית - והיום ובכל יום יבוא ההמשך".

בסוף השבוע חיסל חיל האוויר במרחב טהרן, בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, את מחמד רצ'א אשרפי קהי, מפקד בכיר במפקדת הנפט של משמרות המהפכה ששימש כאחראי המסחר במפקדה.

מפקדת הנפט שכפופה למפקד משמרות המהפכה, מאפשרת את המשך קיום הפעילות וההתעצמות הצבאית של משמרות המהפכה, באמצעות רווחים ממכירת נפט, תוך עקיפת סנקציות בין-לאומיות.

אשרפי ניהל את הפעילות המסחרית של מפקדת הנפט, המוערכת במיליארדי דולרים בכל שנה, ומקדמת את פיתוח היכולות הצבאיות של משמרות המהפכה ושלוחיו של משטר הטרור האיראני ברחבי המזרח התיכון, בראשם משטר הטרור החות'י וארגוני הטרור חיזבאללה וחמאס.

לפי צה"ל, פעילות המפקדה מממנת את מערך הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים של משמרות המהפכה, האחראים לשיגור איומים לעבר שטח מדינת ישראל ומדינות המפרץ, בין היתר כדי לפגוע בתשתיות הנפט במדינות האזור.