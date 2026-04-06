ההרס בגבעה הלילה ללא קרדיט

לילה מתוח במיוחד בשומרון: כוחות גדולים של משמר הגבול ואנשי המנהל האזרחי פשטו הלילה (שני) על נקודת התיישבות צעירה שהוקמה לאחרונה סמוך ליישוב מגדלים.

במהלך הפעילות, שהחלה באישון לילה, הרסו הכוחות מספר מבנים ארעיים שהוקמו במקום והחרימו ציוד לוגיסטי ואישי של המתיישבים.

הפשיטה עוררה זעם רב בקרב תושבי האזור ופעילי התיישבות שהגיעו למקום למחות על הפינוי.

עם סיום פעולות ההרס ונסיגת כוחות המנהל האזרחי, התפתח אירוע ביטחוני חמור נוסף. מאות פלסטינים מהכפרים הסמוכים, שזיהו את נוכחות הכוחות ואת עבודות ההרס, החלו להתקהל ולצעוד לעבר נקודת ההתיישבות.

לטענת תושבים במקום, במהלך האירוע נשמעו קריאות הסתה מהכפרים הסמוכים כשהמואזין מעודד את ההמון, ובשלב מסוים נוצרה סכנה ממשית לבני המשפחות ששהו באזור.

במקום התפתחו עימותים קשים שכללו יידוי אבנים וירי זיקוקים מצד הפורעים הפלסטינים לעבר המתיישבים וכוחות הביטחון שנותרו לאבטח את הגזרה.

עוד טוענים התושבים כי כוחות צה"ל שהיו בקרבת מקום לא התערבו בתחילה, ורק לאחר זמן הגיעו תושבים נוספים מיישובי הסביבה וסייעו להדוף את המתפרעים.

כוחות צה"ל נאלצו להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות כדי להדוף את ההמון הפלסטיני ולמנוע פגיעה בחיי אדם.

בכפרים שאבו עידוד מלינץ' שביצעו עשרות ערבים יום קודם לכן בתושב הישוב הסמוך שטייל עם רכבו באזור - לינץ' שלפי התושבים נתקל בהתעלמות מוחלטת של צה"ל.

במקביל, במהלך הלילה פעלו כוחות הביטחון בנקודות נוספות: מבנים נהרסו גם מדרום לעיר אריאל, ובחוות כוכב יהודה ממזרח לישוב אפרת בגוש עציון, שם הוחרם רכב ביטחון לאחר שהמקום נבנה מחדש בימים האחרונים.