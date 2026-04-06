שר הביטחון ישראל כ"ץ בהצהרה דוברות

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי צה"ל תקף בעוצמה את אחד המתקנים הפטרוכימיים המרכזיים באיראן, הנמצא בעיסלאוויה - מהלך שלדבריו מהווה פגיעה קשה בכלכלה האיראנית.

לדבריו, יחד עם תקיפות נוספות, הוצאו מכלל שימוש שני מתקנים האחראים לכ-85% מהייצוא הפטרוכימי של איראן.

"מדובר במכה כלכלית קשה בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים למשטר האיראני", אמר כ"ץ, והוסיף כי התעשייה הפטרוכימית מהווה מקור מרכזי למימון פעילות משמרות המהפכה והתחזקות היכולות הצבאיות של איראן.

כ"ץ ציין כי ההחלטה להעמיק את התקיפות התקבלה יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, והדגיש כי ישראל תמשיך לפעול נגד תשתיות מרכזיות של המשטר.

"משטר הטרור האיראני יגלה כי המשך התוקפנות נגד ישראל והירי הפחדני והנפשע לעבר אזרחי ישראל יביא להעמקת הנזק הכלכלי והאסטרטגי שהוא משלם ולהקרסת יכולותיו", אמר.