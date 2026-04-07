תקיפות תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה דובר צה"ל

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בשבועות האחרונים להרחיב את הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון.

הבוקר (שלישי) חשף צה"ל נתונים חדשים ותיעודים מרגעי הלחימה, המציגים פעם נוספת את השימוש הציני של ארגון הטרור חיזבאללה במבנים אזרחיים ובמוסדות דת.

במהלך סריקות במרחב, זיהו הכוחות חוליית מחבלים ממערך הנ"ט של חיזבאללה כשהם מתמקמים בתוך מסגד. המחבלים תכננו להשתמש במבנה הדת כעמדה לביצוע ירי לעבר כוחותינו.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות פעלו בנחישות, חיסלו את המחבלים והשמידו את המתחם על מנת להסיר את האיום המיידי.

בגזרה אחרת, לוחמי חטיבת 769 זיהו מחבל שביצע תצפית לעבר הכוחות מתוך מבנה במרחב. בשיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר ובסגירת מעגל מהירה, כלי טיס תקף את המבנה וחיסל את המחבל בטרם הספיק להכווין אש לעבר הלוחמים.

במקביל, לוחמי צוות הקרב של חטיבת גבעתי פועלים לטיהור מרחבים רווי תשתיות טרור. במהלך הפעילות חיסלו הלוחמים מספר חוליות מחבלים ואיתרו כמות גדולה של אמצעי לחימה שיועדו לביצוע פיגועים נגד ישראל.

בין אמצעי הלחימה שאותרו על ידי הכוחות היו מטענים, נשקים מסוגים שונים, מחסניות ועוד.