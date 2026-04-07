תיעוד מפעילות כוחות חטיבת הצנחנים דובר צה"ל

צה"ל הודיע הבוקר (שלישי) כי כוחות אוגדה 98 הרחיבו בשבוע האחרון את הפעילות הקרקעית הממוקדת ליעדים אסטרטגיים חדשים בעומק דרום לבנון.

על פי הדיווח, המהלך המבצעי הנוכחי הגיע לשיאו עם השלמת התייצבות הכוחות ב"קו הנ"ט".

מדובר בקו הגנה קדמי שנועד לשתק את יכולות השיגור של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון ולמנוע חוליות נ"ט מלאיים על האזרחים בקו העימות.

פעילות אוגדה 98 מתבצעת במקביל ללחץ צבאי כבד המופעל על ידי ארבע אוגדות נוספות הפועלות בגזרה: 91, 36, 146 ו-162.

ריכוז הכוחות האדיר מאפשר לצה"ל לקיים מאמץ התקפי רחב היקף, תוך השגת שליטה מבצעית בנקודות מפתח ששימשו עד לא מזמן כבסיסי יציאה למחבלים.

הכוחות בשטח פועלים כעת לטיהור יסודי של המרחב, השמדת תשתיות תת-קרקעיות וחיסול מחבלים, כל זאת תחת מעטפת אש אווירית וארטילרית מסיבית הפוגעת במרכזי הכובד של הארגון.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ופועל בחסות המשטר האיראני. צה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", נמסר.