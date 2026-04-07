השיגור מאיראן לעבר מרכז הארץ הבוקר (שלישי) הסתיים בנס ללא נפגעים.

למרות שיגור טיל מצרר ואזעקות בערים רבות בגוש דן, בשרון ובשפלה, כוחות הביטחון מדווחים על חמש זירות נזק שונות - ללא נפגעים בנפש.

מבדיקת מערכת הביטחון עולה כי האזעקות הנרחבות הופעלו בשל שיגור טיל מצרר מאיראן, שרסיסיו וחלקיו התפזרו על פני שטח נרחב במרכז הארץ וגרמו לנזקים לרכוש ולתשתיות במספר מוקדים.

הזירה המרכזית נרשמה ברמת השרון, שם פגע הטיל, או שברים ממנו, סמוך מאוד למקלט ציבורי. מעוצמת הפיצוץ וההדף, רכב שחנה במקום התהפך על גגו ונבלם רק לאחר שפגע בקיר המקלט. נזק כבד נגרם לרכב ובאזור.

זירה נוספת נרשמה סמוך לקניון איילון, באזור התפר שבין רמת גן לבני ברק. במקום נפל רסיס שגרם לפעירת בור בכביש ולנזק לרכב שחנה בסמוך.

גם בראש העין הורגשו תוצאות הירי האיראני. רסיסי הטיל פגעו בכביש, במדרכה ובגדר של בית פרטי בעיר. תושבי האזור דיווחו על הדי פיצוצים. גם כאן, למרבה המזל, לא היו נפגעים.

חבלני המשטרה ממשיכים בסריקות בנקודות נוספות במרכז כדי לוודא שאין שאריות של חומרי נפץ במרחב הציבורי.