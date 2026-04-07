צה"ל פרסם הבוקר (שלישי) פרטים נוספים על מטס תקיפה נרחב שהושלם אתמול, ובו הושמדו תשתיות אסטרטגיות המהוות את עמוד השדרה של תעשיית הטילים והחבלה של משטר הטרור באיראן.

במהלך המבצע, מטוסי קרב תקפו בשיראז מתחם פטרוכימי נוסף ששימש את הכוחות החמושים באיראן לייצור חומצה חנקתית. מדובר ברכיב כימי קריטי, בלעדיו לא ניתן לייצר חומרי נפץ ודלק לטילים בליסטיים.

בצה"ל מציינים כי מדובר במכה כירורגית מאחר וזהו אחד המתחמים הבודדים שנותרו לייצור רכיבים אלו באיראן, לאחר שצה"ל כבר השמיד את המפעל הפטרוכימי הגדול ביותר במדינה ואת המתחם במאהשר. בכך, ישראל מצליחה למעשה "לחנוק" את שרשרת האספקה של פרויקט הטילים האיראני.

במקביל לתקיפות המפעלים, צה"ל פעל נגד מערך הטילים הבליסטיים בשטח. אתר רחב היקף בצפון-מערב איראן, ממנו שוגרו עשרות טילים לעבר מדינת ישראל בתקופה האחרונה, הושמד כליל.

התקיפה בוצעה בעת שבאתר פעלו חיילים ומפקדים של מערך הטילים, שעסקו בקידום והוצאה לפועל של פעולות טרור נגד ישראל ומדינות נוספות באזור.

"בכך צה"ל העמיק את הפגיעה ביכולות הצבאיות של המשטר בדגש על יכולות ייצור אמצעי הלחימה שהתבססו על הרכיבים במפעל", נמסר מצה"ל.