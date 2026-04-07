המשטר האיראני פתח בקמפיין רשמי הקורא לצעירים לשמש "מגינים אנושיים" סביב תשתיות לאומיות, לקראת פקיעת האולטימטום שהציב הנשיא טראמפ.

לפי המידע שנמסר, משרד החינוך והספורט האיראני וכן הטלוויזיה האיראנית קראו לצעירים, תלמידים, סטודנטים וספורטאים להקיף את תחנות הכוח ברחבי המדינה.

את הקריאה הרשמית פרסם עלירזא רחימי, סגן שר הספורט והצעירים ומזכיר המועצה העליונה לנוער. בהודעת וידאו ששודרה בטלוויזיה הממלכתית וברשתות החברתיות הוא קרא גם לאמנים ולמרצי אוניברסיטאות ליצור "שרשראות אנושיות" סביב תחנות כוח ומתקני תשתית קריטיים.

לפי הדיווחים, הקמפיין מכונה "שרשרת אנושית של נוער איראן למען עתיד מזהיר". רחימי טען כי מדובר ביוזמה שהגיעה מהשטח, מצד ארגוני צעירים וסטודנטים, וכי מטרתה להצהיר שתקיפת תשתיות אזרחיות היא פשע מלחמה.

מועד ההתייצבות שנקבע הוא יום שלישי, 7 באפריל, בשעה 14:00 לפי הזמן המקומי באיראן. האולטימטום האמריקני אמור לפקוע ביום שלישי בשעה 20:00 לפי שעון החוף המזרחי בארצות הברית, כלומר ביום רביעי בשעה 04:30 לפנות בוקר באיראן, כך שהקריאה האיראנית נעשתה כ-14 שעות וחצי קודם לכן.

ברקע הדברים נמסר כי טראמפ דרש פתיחה מלאה של מצר הורמוז לשיט חופשי, ואיים כי אם איראן לא תיענה, ארצות הברית תתקוף ותשמיד את כל תחנות הכוח והגשרים באיראן. עוד צוטט טראמפ כאומר, "המדינה כולה יכולה להימחק בלילה אחד".

לפי המידע שנמסר, השימוש באזרחים כמגינים אנושיים סביב יעדים צבאיים או אסטרטגיים נחשב להפרה של החוק הבינלאומי ולפשע מלחמה. מנגד, בכירים באיראן ובאו"ם טענו כי עצם האיום בתקיפת תשתיות אזרחיות, ובהן תחנות כוח, מהווה פשע מלחמה ו"הסתה לטרור".