ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפעילות הצבאית נגד איראן והצהיר כי ישראל מגבירה את התקיפות נגד משטר איראן. לדבריו, התקיפות כוללות פגיעה באמצעי תובלה ותשתיות המשמשות את משמרות המהפכה.

נתניהו אמר כי "אנחנו כותשים את משטר הטרור באיראן. אבל אנחנו עושים זאת ביתר-שאת, ובעוצמה הולכת וגוברת". עוד ציין כי ביום הקודם הושמדו מטוסי תובלה ועשרות מסוקים בבסיס של חיל האוויר האיראני.

לדבריו, "היום הם תקפו את מסילות הברזל והגשרים שמשמשים את משמרות המהפכה". הוא הוסיף כי תשתיות אלו משמשות להעברת חומרי גלם לנשק, כלי נשק ופעילים שפועלים נגד ישראל, ארצות הברית ומדינות נוספות באזור.

עוד הדגיש ראש הממשלה כי הפעולות אינן מכוונות נגד העם האיראני, ואמר כי "הן נועדו להחליש ולכתוש את משטר האימים שמדכא אותם מזה 47 שנים". לדבריו, מדובר בשינוי משמעותי במאזן הכוחות.

בסיום דבריו ציין נתניהו, "זו כבר לא אותה איראן, זו גם לא אותה ישראל. אנחנו משנים את מאזן הכוח מן הקצה אל הקצה".